VIDEO | Tradiție, folclor și miros de flori, într-un loc de vis din Alba: Ansamblul Folcloric „Dor Teiușan”, oaspeți de poveste în lanul de lavandă de la Stremț

Tradiție, folclor și miros de flori, într-un loc de vis din Alba: Ansamblul Folcloric „Dor Teiușan”, oaspeți de poveste în lanul de lavandă de la Stremț

Tradiția românească și frumusețea naturii s-au împletit armonios duminică, într-un loc de poveste din Alba, odată cu vizita membrilor Ansamblului Folcloric „Dor Teiușan” la „Povestea cu Lavandă” din comuna Stremț, județul Alba.

Îmbrăcați în port popular autentic, tinerii artiști au adus culoare, eleganță și emoție printre rândurile parfumate de lavandă, păstrând astfel o tradiție începută în urmă cu câțiva ani. Membrii ansamblului și-au făcut un obicei din a vizita locația în perioada când lavanda e înflorită, iar gazdele se bucură de prezența lor, subliniind că tradiția și frumusețea locului s-au întâlnit într-un mod special.

„Mulțumim membrilor Ansamblului Folcloric Dor Teiușan pentru vizită și pentru că au adus un strop din farmecul portului popular românesc printre rândurile de lavandă”, au transmis reprezentanții „Poveștii cu Lavandă” pe rețelele de socializare.

Ansamblul Folcloric „Dor Teiușan” își desfășoară activitatea sub egida Casei de Cultură din Teiuș și este unul dintre promotorii tradițiilor autentice din zona Văii Mureșului. Formația reunește tineri pasionați de folclor și susține constant spectacole la evenimente culturale, sărbători naționale și manifestări locale. Repertoriul său cuprinde dansuri populare autentice, cântece tradiționale și obiceiuri păstrate din generație în generație.

Vizita la Stremț este o întâlnire simbolică între patrimoniul cultural și inițiativele locale care pun în valoare frumusețea și bogățiile naturale ale județului Alba.

„Povestea cu Lavandă” este proiectul de suflet al familiei Stan din Stremț, care a început în urmă cu peste 10 ani cultivarea lavandei pe o suprafață de 0,57 hectare. Cultura este una bio, iar toate lucrările sunt realizate manual, cu multă pasiune și dedicare.

„Vă invităm să veniți alături de noi în această poveste care o să vă încânte cu miros magic. Odată ajunși pe acest tărâm vă garantăm că nu mai există cale de întoarcere. La fel ca și noi, o să vă îndrăgostiți iremediabil de parfumul ei”, spun membrii familiei Stan.

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