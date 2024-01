VIDEO Sute de srilankezi au petrecut Revelionul la Alba Iulia: Au închiriat clubul Stage pentru noaptea dintre ani și s-au distrat pe muzică din Sri Lanka

Sute de srilankezi au petrecut Revelionul la Alba Iulia: Au închiriat clubul Stage pentru noaptea dintre ani și s-au distrat pe muzică din Sri Lanka

Sute de muncitori din Sri Lanka, care lucrează în Alba Iulia, dar și din județe învecinate, au venit în Cealaltă Capitală să petreacă în Club Stage din municipiu trecerea dintre ani, printr-o petrecere tematică.

Aceștia au închiriat clublul încă de la începutul lunii decembrie. Muzica a fost asigurată două formații în care activează srilankezi din România, DJ Desh și RO-94 Band.

Mâncarea oferită petrecăreților a fost de tip fast food, iar băuturile au fost oferite din partea Club Stage.

Aceasta nu este prima petrecere dată de sri lankezi în Alba Iulia. În 14 aprilie 2023, aceștia au petrecut pe malul Râului Ampoi, cu ocazia Noului An Srilankez. Aceștia lucrează pe șantierele, fabricile și restaurantele din oraș și sunt foarte bine văzuți. Comunitatea de srilankezi este în creștere de la an la an, fiind foarte uniți și respectă multe tradiții și obiceiuri pe care le-au luat cu ei în România.

Guvernul a majorat de la 1 ianuarie 2024 cu 100.000 numărul muncitorilor străini care pot lucra în România.

