VIDEO: „Sufletul a prins contur” – Un nou videoclip, lansat de Cătălin Milea. Cântărețul, selectat pentru filmarea unei reclame pentru Iulius Mall, din mai multe orașe

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17 -23 noiembrie 2023.

Napoleon Avanpremiera

Regia: Ridley Scott

Cu: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim

Gen Film: Actiune, Biografic, Drama, Istoric, Razboi

Durată: 163 min

Rating: N 15

Ridley Scott propune o poveste originală despre apariția și parcursul legendarului Napoleon Bonaparte. Filmul expune modul crud în care generalul Napoleon pune mâna pe tronul Franței, întreaga lui carieră fiind analizată din unghiul lui Josephine, soția și marea lui dragoste.

Joi 20:40

Miami Bici 2 Avanpremiera

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Charlotte McKinney, Codin Maticiuc, George Piștereanu, Danny Trejo

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari multi pe muncă puțină”. Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de “băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească.

Joi 21:20

Wish 3D / Dorința Avanpremiera

Regia: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Cu: Alan Tudyk, Ariana DeBose, Chris Pine

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 97 min

Rating: AG

Wish spune povestea tinerei Asha care, într-o noapte înstelată, își pune o dorință și primește un răspuns mai ferm decât se aștepta atunci când o stea buclucașă coboară din cer pentru a i se alătura.

Joi 18:30

Frumoasa si Bestia

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Victor Bucur

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

S-a intamplat odata ca un negustor, odinioara foarte instarit, irosindu-si averile, sa fie nevoit sa se mute intr-o mica ferma de la tara, impreuna cu cele trei fiice ale sale. Viata lor in schimb nu era in totalitate fericita deoarece fetele mai mari erau foarte nemultumite de cele intamplate, dar mezina, care se numea Belle, incerca sa-si mangaie tatal si sa transforme umila lor locuinta intr-o casa primitoare.

Duminica 11:30

Warboy

Regia: Marian Crișan

Cu: Daniel Bâliș, Reginald Ammons, Ovidiu Crișan, Adina Iftime

Gen Film: Aventuri, Drama, Razboi

Durată: 93 min

Rating: AP 12

Warboy ne arată cum trăiește un adolescent finalul celui de-al Doilea Război Mondial, mai exact toamna anului 1944. Băiatul încearcă să salveze cei doi cai ai familiei pornind cu ei într-o călătorie inițiatică, traversând peisajul sălbatic al Munților Apuseni.

Duminica, Marti 18:50

Northern Comfort / Confort nordic

Regia: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

Cu: Lydia Leonard, Timothy Spall, Ella Rumpf, Nick Blakeley

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: AP 12

E jenant să-ți recunoști fricile, mai ales când e vorba de o fobie de mers cu avionul și ai cumpărat deja bilete de vacanță cu noul iubit. În pregătirea acestei călătorii, Sarah se înscrie la un curs exclusivist menit s-o vindece de teama de zbor, testul final fiind o cursă dus-întors Londra-Reykjavik. Ceea ce pe hârtie sună fezabil devine complicat atunci când din grup fac parte un scriitor ursuz, un inventator, prietena lui influenceriță și un ghid timorat. Odată cu turbulențele, spiritele se încing și anxietatea face loc unui spumos val de paranoia ce transformă călătoria într-o cursă contracronometru la finalul căreia, literalmente, mai zboară cine poate.

Vineri pana Miercuri 21:30

Joi 21:00

Medias hermanas / Surori vitrege

Regia: Ani Alva Helfer

Cu: Gianella Neyra, Magdyel Ugaz, Miguel Davalos, Leonardo Torres

Gen Film: Comedie

Durată: 105 min

Rating: AP 12

Victoria și Maria descoperă că sunt surori vitrege în timpul priveghiului tatălui lor. Victoria nu stă foarte bine cu banii și decide să vândă casa de pe plajă pe care tatăl ei i-a lăsat-o moștenire pentru a evita un dezastru finainciar. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să obțină acordul surorii ei, Marita. Toate bune și frumoase, dar condiția este ca cele două surori vitrege să petreacă vara împreună. Ce va ieși din toată povestea asta?

Vineri pana Miercuri 21:00

Joi 18:10

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes / Jocurile foamei: Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare

Regia: Francis Lawrence

Cu: Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer, Viola Davis, Peter Dinklage

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Razboi, SF, Thriller

Durată: 170 min

Rating: N 15

Cu mulți ani înainte să devină președintele tiran al Panem-ului, Coriolanus Snow, de 18 ani, este ultima speranță a unei familii cândva puternice, dar căzute în dizgrație în Capitol-ul de după război. Cum cea de-a zecea ediție a Jocurilor Foamei se apropie repede, tânărul Snow este alarmat atunci când i se dă sarcina să fie mentorul tinerei Lucy Gray Baird, tributul modestului District 12.

Totuși, atunci când Lucy Gray captivează atenția întregului Panem cântând, curajoasă, în timpul ceremoniei, Snow simte că are o șansă. Unindu-și instinctele pentru spectacol și simțul politic înnăscut, Snow și Lucy concurează contra timp pentru a supraviețui.

Vineri pana Miercuri 14:30; 20:20

Joi 17:50

De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin

Regia: Carla Maria Teaha

Cu: Mircea Cărtărescu, Nora Iuga, Ștefan Emanuel Ancuța, Claudia Fitcoschi

Gen Film: Documentar

Durată: 90 min

Rating: AG

La 92 de ani, Nora Iuga este un personaj unic: poetă, romancieră și traducătoare, suflet tânăr și avangardist, cu spirit ludic, carismă și autoironie. Povestea scriitoarei ale cărei cărţi au fost interzise de comunişti pentru „erotism morbid”, povestea unei femei care trăiește poezia.

Un documentar-portret care ne invită să descoperim natura acestui erotism, felul în care încă îi influenţează Norei scrisul şi perspectiva asupra vieţii… dar şi să aflăm secretul tinereţii fără bătrâneţe!

Vineri, Sambata, Luni, Miercuri 18:50

Joi 16:10

Jeanne du Barry

Regia: Maïwenn

Cu: Johnny Depp, Maïwenn, Pierre Richard, Melvil Poupaud

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric

Durată: 118 min

Rating: AP 12

Fascinanta poveste a ultimei amante a regelui Franței, Jeanne du Barry, a cărei poveste de dragoste cu regelui Ludovic al XV-lea a scandalizat curtea.

Jeanne Vaubernier, fiica unei familii sărace, își folosește frumusețea și inteligența pentru a-și depăși condiția socială. Prin intermediul iubitului ei, Contele du Barry, și a Ducelui de Richelieu, Jeanne este prezentată regelui Ludovic al XV-lea. Inevitabilul se întâmplă și Regele se îndrăgostește de ea, descoperind pofta de viață. Jeanne devine favorita oficială, iar scandalul la curte nu întârzie să apară.

Vineri pana Miercuri 16:40

Joi 14:30

The Marvels 3D

Regia: Nia DaCosta

Cu: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 110 min

Rating: AP 12

După ce puterile lor se împletesc în urma unui eveniment misterios, Carol Danvers, Kamala Khan și Monica Rambeau sunt obligate să coopereze pentru a salva universul.

Vineri pana Miercuri 18:00

Joi 15:25

Space Pups / Extratereștri cu codițe

Regia: Jason Murphy

Cu: Riley Madison Fuller, Krista Kelley, Myron Donley, Elijah Green, Matt Kinback

Gen Film: Aventuri, Familie, SF

Durată: 97 min

Rating: AG

Doi copii și părinții lor ajută un trio de extratereștri transformați în câini drăgălași și prietenoși să scape din ghearele unui vânător local de OZN-uri. În acest timp, patrupezii spațiali trebuie să-și repare nava spațială.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:20

Joi 13:15

Freelance / Bodyguardul: Misiune în junglă

Regia: Pierre Morel

Cu: John Cena, Alice Eve, Alison Brie, Christian Slater, Marton Csokas

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Un fost agent al forțelor speciale acceptă să se ocupe de siguranța unei jurnaliste în timp ce intervievează un dictator, dar, când o lovitură de stat militară izbucnește în mijlocul interviului, sunt nevoiți să se adăpostească în junglă și să lupte pentru supraviețuire.

Vineri, Sambata, Luni pana Miercuri 13:50

Five Nights at Freddy’s / Five Nights at Freddy’s: Filmul

Regia: Emma Tammi

Cu: Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail

Gen Film: Horror

Durată: 110 min

Rating: N15

Filmul urmărește un agent de securitate tulburat care începe să lucreze la Freddy Fazbear’s Pizza. În prima sa noapte de lucru la Freddy’s, își dă seama că nu nu e un pariu sigur dacă va apuca dimineața…

Five Nights at Freddy este regizat de Emma Tammi (The Wind, Blood Moon), este scris de Scott Cawthon, Emma Tammi și Seth Cuddeback, iar personajele animatronice iconice ale filmului sunt create de Jim Henson’s Creature Shop.

Vineri pana Miercuri 16:20; Joi 13:45

The Argonuts / Argonauții: Povești șoricești

Regia: David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti

Cu: Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil, Michel Tureau, Frantz Confiac

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

O tânără șoricică aventuroasă și pisica ei adoptivă se confruntă cu cele mai periculoase creaturi ale mitologiei în încercarea de a salva orașul de mânia lui Poseidon.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:00

Joi 12:20

Nunta pe bani

Regia: Cristian Ilisuan

Cu: Mircea Popa, Adrian Cucu, Catalin Herlo, Alexandra Spatarelu

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Mircea urăște nunțile. Și toată lumea află asta atunci când după participarea la încă o nuntă din obligație, face o postare controversată pe Facebook care devine virală. Însă când trebuie să restituie o sumă uriașă de bani din cauza unor decizii greșite, singura soluție pentru el rămâne propria nuntă.

Vineri pana Miercuri 14:15; 19:10

Joi 16:15

PAW Patrol: The Mighty Movie / Patrula cățelușilor: Filmul cel mare

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, James Marsden, Kristen Bell, Iain Armitage, Dax Shepard, Taraji P. Henson

Gen Film: Animatie, Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 97 min

Rating: AG

Toată viața ei, Skye a simțit că nu a fost apreciată de prietenii ei (Chase, Liberty, Marshall, Rubble, Rocky și Zuma). Dorind să demonstreze că poate fi un atu pentru echipă, Skye are o șansă atunci când un meteorit magic se prăbușește în Adventure City, oferindu-le ei și celorlalți superputeri. Pentru a fura puterile cățeilor, primarul Humdinger evadează din închisoare și face echipă cu o expertă în meteori pe nume Victoria Vance pentru a fura cristalele cățeilor.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Miercuri 11:45

Duminica 14:00

Joi 12:15

