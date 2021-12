VIDEO ȘTIREA TA| „Turist” nocturn în Alba Iulia: Cumătra vulpe, filmată în timp ce se plimba nestingherită printre mașini, în Cetate

FOTO ȘTIREA TA| Asocierea RER VEST-RETIM, debut cu stângul la Aiud: pubele insuficiente și gunoi neridicat la timp

Asocierea RER Vest – RETIM a preluat atribuțiile de colectare și ridicare a gunoiului și în Municipiul Aiud, în același mod stângaci precum la Cugir, Sebeș și Alba Iulia, iar la scurt timp după „debut” gunoierii au stârnit un val de nemulțumiri în rândul aiudenilor, la cel mai mare tarif din Regiunea Centru a României.

Pe un grup din mediul de socializare, un cetățean din Aiud se declară nemulțumit de modul în care Asocierea RER Vest – RETIM, firmele de casă ale PNL – precum sunt descrise în presă, prestează serviciile de colectare și ridicare a gunoiului:

„Sincer nu-mi place să postez lucruri negative, dar nu pot să las fără cuvinte aceste imagini. Am înteles că o nouă firmă de salubritate a preluat managementul deșeurilor în Aiud , nu s-a făcut publicitate, stă ascuns sediul firmei șamd, de exemplu eu nu am primit nici o notificare, doar m-am trezit ca și alții cu gunoiul vărsat în fața porții luni dimineață pe strada Avram Iancu. Interesantă metodă de a anunța o schimbare, sau acestea sunt metodele moderne de impunere? Manipulare, șantaj, batjocură? In orice caz nu sunt de acord cu aceste metode și voi depune reclamație în acest sens.”, scrie acesta pe mediul de socializare.