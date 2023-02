VIDEO ȘTIREA TA| Haită de câini fără stăpân, filmată într-o localitate din Alba: „Centrul este terorizat. E ca în codru și mai rău!”

FOTO ȘTIREA TA| Întâlnire neașteptată cu o turmă de mistreți într-o localitate din Alba: „M-am speriat grozav. Și acum îmi tremură picioarele”

O turmă numeroasă de mistreți a fost surprinsă în localitatea Ciuruleasa din județul Alba. Imaginile au fost făcute publice de o localnică.

Aceasta a spus pentru ziarulunirea.ro că era vorba de șapte sau opt mistreți foarte mari și a trecut printr-o sperietură zdravănă în urma întâlnirii neașteptate.

„Veneau spre mine, eu vorbeam la telefon și nu am fost atentă până când am auzit niște zgomote și m-am uitat în stânga mea. Să fac infarct, nu alta. Am avut noroc cu câinele care s-a luat dupa ei și au fugit prin pădure. M-am speriat grozav. Și acum îmi tremură picioarele”, ne-a povestit cea care a făcut fotografiile.

În ultimii ani, populația de porci mistreți s-a înmulțit foarte mult și au început să se familiarizeze cu oamenii, aceștia făcând prăpăd spre supărarea oamenilor.

Problema nu este una izolată, mai multe sate din Apuseni sunt devastate de porcii mistreți, autoritățile fiind neputincioase.