VIDEO | Recalculare pensii 2024: Peste 5.000 de decizii OPRITE în Alba la poștă de la distribuire. Care este cauza...

Recalculare pensii 2024: Peste 5.000 de decizii OPRITE în Alba la poștă de la distribuire. Care este cauza

Mii de decizii de recalculare a pensiilor au fost oprite de la distribuire prin Poștă, în Alba. Potrivit conducerii CJP Alba, cauza ar fi suspiciunea că unele dintre ele ar fi eronate.

Casa de Pensii Alba a solicitat Oficiului Poștal Județean să rețină de la distribuire un număr de decizii, dar fără a solicita ca deciziile înmânate deja persoanelor să fie retrase de la aceștia, susțin reprezentanții instituției.

Solicitarea care s-a făcut de reținere de la distribuire a deciziilor a venit ca urmare a solicitării din partea Casei Naționale de Pensii de verificate a unor fișiere care cuprindeau elemente care stăteau la baza stabilirii unor drepturi începând cu 1 septembrie 2024, care, în urma unor verificări, constantâdu-se existența anumitor suspiciuni de a fi eronate.

Din dorința de a nu ajunge la beneficiari aceste decizii greșite care ulterior să genereze debite, s-a considerat important la nivel de instuție ca aceste decizii să fie reținute de la plată. Listele au fost comunicate atât Casei Naționale de Pensii Publice, cât și Oficiului Poștal Județean, spune conducerea CJP Alba.

”Aceste decizii vor fi reanalizate, nu înseamnă că sunt greșite, doar că existând anumite suspiciuni de date eronate, fie elemente de stagiu, fie de cuantum al pensie, fie de număr de puncte stabilit, am considerat că este extrem de important să nu generăm nemulțumiri pensionarilor prin comunicarea unor decizii posibil eronate. Noi am început reverificarea respectivelor dosare și am constatat că multe dintre decizii sunt corecte. Prin urmare, beneficiarii își vor primi deciziile, iar cele care trebuie vor fi revizuite, drepturile fiind acordate tot cu data de 1 septembrie 2024”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Cornelia Miclea, director Casa Județeană de Pensii Alba.

Este vorba de peste 5.000 de decizii care trebuie să fie reanalizate, iar momentan nici o decizie nu s-a întors la Casa Județeană de Pensii de la Oficiul Poștal Județean, conducerea CJP Alba necunoscând termenii și intervalul în care trebuie să se facă returnarea.

Reamintim că faptul că distribuirea deciziilor a fost oprită în județul Alba a fost semnalată pentru prima dată de Ziarul Unirea, în decursul zilei de vineri, 23 august 2024, ca urmare a zecilor de apeluri primite la redacția ediției tipărite de la pensionarii nedumeriți și speriați că le-au fost luate înapoi deciziile primite doar de câteva zile.

