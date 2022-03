VIDEO| RĂZBOI în UCRAINA, ziua 6: Un imens convoi militar rus se îndreaptă spre Kiev. Sute de civili morți și răniți. Ucraina acuză Moscova că a folosit o armă termobarică

Sirenele au sunat din nou în primele ore ale dimineții de marți în capitala Kiev, în a șasea zi de rezistență în fața invadatorilor. Deși rușii au atacat încontinuu armata ucraineană spune că a reușit să respingă mai multe atacuri în împrejurimile capitalei.

Imagini suprinse de satelit arată o coloană formată din câteva sute de vehicule militare ruseşti care se întinde pe o lungime de 27 de kilometri şi care avansează în direcţia Kiev.

Satellite images of the private #American company Maxar show many kilometers long columns of #Russian military equipment approaching #Kyiv from the northwest. It is located a few dozen kilometers from the city pic.twitter.com/4lL6mqDiYz

UPDATE 6:00: Peste 100 de civili au murit până acum în războiul declanşat de Rusia în Ucraina, conform estimărilor Naţiunilor Unite, transmite dpa.

În plus, peste 300 de civili au fost răniţi, conform anunţului făcut luni de biroul Înaltului comisar pentru drepturile omului Michelle Bachelet.

Printre civilii care şi-au pierdut viaţa se numără cel puţin şapte copii, scrie Agerpres.

„Majoritatea acestor victime au fost cauzate de folosirea armelor explozive cu arie largă de impact, inclusiv bombardamente de artilerie grea, MLRS3 şi atacuri aeriene”, conform sursei citate.

Potrivit guvernului ucrainean, numărul deceselor civile de până acum se ridică la peste 150.

UPDATE: 05:10: Vodka rusească a fost retrasă de la vânzare în America. Guvernatorii mai multor state americane au dispus ca magazinele de băuturi administrate de guvern să nu mai comercializeze vodcă rusească, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean.

(1/2) More footage of Russian POWs

Just awful what they have gone through because of Putin.

They are safe in Ukraine, fed given water allowed to call parents etc.#StopRussia pic.twitter.com/v5dsEo0Zus

— UkraineEnglishUpdates (@EnglishUkraine) February 28, 2022