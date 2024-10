VIDEO | Radu Sârbu, cugireanul care face senzaţie la New York cu celebrii Kürtőskalács, vizitat de Edsta, tânărul român care filmat și pentru spectacolele Lady Gaga sau Versace

Radu Sârbu, cugireanul care face senzaţie la New York cu celebrii Kürtőskalács, vizitat de Edsta, tânărul român care filmat și pentru spectacolele Lady Gaga sau Versace

Radu Sîrbu, cugireanul care a dus aroma şi gustul colacului cu nucă, din inima Transilvaniei până în metropola americană New York, a fost vizitat recent de Eduard Ilie (sau „edsta” pe Instagram), tânărul care a ajuns cunoscut pe Instagram și TikTok cu video-uri prin care încearcă să le arate americanilor cum sunt românii.

În 2021, un video despre pandemie făcut de tânărul Eduard Florin Ilie a fost selectat la 33 de festivaluri de film și a câștigat la 24 dintre ele. A obținut inclusiv un premiu la Cannes la categoria scurt metraje. Ulterior, tânărul a ajuns să filmeze și pentru spectacolele Lady Gaga sau Versace.

”Știați că în New York există un desert transilvănean? Este un desert îndrăgit de români, numit Kürtőskalács sau tort de horn în engleză.

Îl puteți găsi în fiecare sâmbătă la Queens Night Market. Fabricat de Twister Cake Bakery, Kürtőskalács este specific maghiarilor din Transilvania, România, fiind popular atât în ​​Ungaria, cât și în România.

Prima rețetă scrisă apare într-o carte de bucate manuscris datată în 1784”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei României în Statele Unite ale Americii.

Ziarulunirea.ro a prezentat în urmă cu patru ani pentru prima data povestea cugireanului și parcusul său pe meleagurile americane.

Întregul proces prin care Radu prepară kurtosul este urmărit cu mare interes şi curiozitate de toţi clienţii săi. Ideea i-a venit după ce, în anul 2002, a părăsit Cugirul şi a emigrat în America: ”Americanii sunt înnebuniţi după kurtosi: “Sunt persoane care vin în fiecare weekend. Multă lume întreabă ce e… şi când le zic Transilvania, România, fac ochii mari!”, povestea Radu în urmă cu 4 ani pentru ziarulunirea.ro.

Priceputul cugirean prepară şi o delicatesă specială: conuri kurtos cu îngheţată. Delicioasa spirală din cocă umplută cu diverse tipuri de îngheţată merge foarte bine, iar la standul românului este tot timpul coada cea mai lungă.

În fiecare an, Radu Sârbu este nelipsit de La Romanian Festival on Broadway din New York, dar şi la cel mai mare festival unguresc din New Jersey care se ţine în iunie, iar apoi în septembrie la un festival în Connecticut.

