VIDEO| Protest în Sibiu, la statuia lui Brukenthal, cu Veta Biriș și Gheorghe Funar. „Aici trebuia să fie statuia lui Horea, Cloșca și Crișan”

Peste 200 de oameni au protestat sâmbătă în Sibiu la statuia baronului Samuel von Brukenthal din Piața Mare, nemulțumiți că aceasta este așezată în centrul orașului. Printre cei care au participat la protest s-au numărat și fostul primar al Clujului, Gheorghe Funar și solista de muzică populară Veta Biriș.

„Am venit la această manifestare alături de moții mei. Am fost prima cântăreață care a readus în scenă cântecul istoric. Mă bucur că am reușit să sensibilizez cu aceste cântece inima românilor. Nu fac politică, nu mă interesează, eu am venit doar să cânt”, a declarat Veta Biriș, citată de Turnul Sfatului.

Părintele Cătălin Dumitrean de la Biserica cu hramul “Sfântul Ioan Iacob Românul” de pe strada Dealului a spus că e vorba de un protest împotriva trecutului, al prezentului și al viitorului, declarându-se împotriva certificatului verde. „Apropo de pașaportul verde de azi, nici atunci nu intrau românii în cetate fără pașaport verde, galben sau ce culoare aveau. Dacă țăranii români erau prinși peste noapte în cetate erau luați și bătuți chiar aici, în Piața Mare. (…) Să renunțăm la statuile stăpânitorilor străini. Încercăm să arătăm că existăm”, a spus părintele Dumitrean.

Protestul a început cu rugăciunea "Tatăl nostru" și cu intonarea Imnului național. „Nu e doar un protest al trecutului, este și un protest al prezentului și al viitorului. Când suntem călcați pe libertate, noi, românii, ne cam trezim", a mai spus Dumitrean.

Protestatarii au strigat ”Jos criminalul”.