VIDEO/ Primarul din Vințu a sărit în ajutorul locuitorilor din Pianu

În urma viiturii puternice de sâmbătă seara, mai multe locuinţe din comunele Pianu au fost afectate. Duminică, alături de pienari a fost și primarul comunei Vințu de Jos, care a venit pregătit sa ajute cu tot ce este nevoie.

”Dăm o mână de ajutor. Am terminat la Sibișeni și noi am avut vreo 30 de locuințe afectate de viitura care a fost pe râulu Pianului. Am terminat la noi în mare parte și am venit să ajutăm și la Pian că așa e normal să ne ajutăm unii pe alții. Am venit cu motopompa deocamdată dar sun să vină și mașina de pompieri să vedem dacă putem deblora rigolele. Sunt împreună cu 2 pompieri de la Brigada Vinț și mai vin și alții”, a declarat primarul comunei Vințu de Jos, Iosif Josan.