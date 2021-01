VIDEO| Polițiștii din Sibiu au ”comis-o” din nou: Au deszăpezit luneta unui șofer din Alba în timp ce așteptau la semafor

Polițiștii din Sibiu au sărit joi seara în ajutorul unui șofer care conducea o mașină înamtriculată în județul Alba. Aceștia i-au deszăpezit luneta autoturismului în timp ce așteptau la semafor.

Polițiștii din Sibiu au fost din nou la datorie. Dacă în urmă cu câteva zile au intervenit la o sesizare pentru perturbarea liniștii publice, care s-a finalizat prin participarea lor la o bătaie cu zăpadă, de data aceasta, oamenii legii au ”ajutat” un șofer cu deszăpezitul mașinii.

În timp ce așteptau la un semafor pe strada Râului, au observat în fața autospecialei în care se aflau, că mașina din fața lor avea luneta plină cu zăpadă. Așa că polițiștii nu au stat pe gânduri și au sărit să-i dea o mână de ajutor șoferului și i-au curățat-o. Gestul acestora nu a rămas nerăsplătit și conducătorul auto a pornit avariile, în semn de mulțumire.

Toată întâmplarea a fost filmată și încărcată pe o rețea de socializare. „Iarna nu-i ca vara”, au scris polițiștii pe Facebook.

Clipul video a stârnit admirația internauților care au felicitat echipajul de poliție și în doar câteva ore de la publicare, postarea a strâns mii de aprecieri și distribuiri.