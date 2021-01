VIDEO| Poliția Sibiu, cap de afiș în prestigioasa publicație britanică Daily Mail: Imagini VIRALE cu agentul care a intervenit într-o joacă cu zăpadă și a curațat de zăpadă luneta unei mașini din Alba

Imaginile cu polițiștul din Sibiu care a intervenit în joaca cu zăpadă a unei fetițe cu părinții ei și care a curățat luneta unei mașini din Alba la un semafor, au devenit virale și au făcut înconjorul țării.

Mai mult, Poliția Sibiu a ajuns cap de afiș în prestigioasa publicație britanică Daily Mail care a preluat video-ul postat pe rețeaua de socializare Facebook, cu titlu ”These police officers know how to have fun!” (Acești agenți de poliție știu cum să se distreze!).

Viorel Teacă este agent principal la Ordine Publică în cadrul IPJ Sibiu de doar cinci luni, dar deja a reușit să se facă remarcat și apreciat de colegi. Imaginile în care acesta, împreună cu colegul său, opresc autospecială și iau parte la joacă cu zăpadă a unei familii, dar și cele în care curăță luneta unei mașini din Alba, în timp ce așteptau la semafor, au devenit virale.

Agentul care a făcut ”vedetă” Poliția Sibiu este de părere că lucrurile bune nu trebuie făcute în tăcere, ci trebuie împărtășite. Polițistul spune că sub duritatea dată uneori de uniformă, stă de fapt un om simplu, un tată, care are și el copii ca ceilalți.

Viorel își explică acțiunile prin prisma credinței sale că oamenii așteaptă de la polițiști să le vadă și partea umană și să fie mai apropiați de societate, să dea dovadă de empatie, mai ales în momentele de restricții pe care le trăim, lucru care lipsește întregii societăți.