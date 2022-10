VIDEO| PERCHEZIȚII de amploare în toată țara: 400 de mandate de aducere care vizează grupări de trafic de droguri, de persoane sau migranți

Balul Bobocilor 2022, la Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia, în 4 noiembrie. Votează cei mai frumoși boboci, intrați în lupta pentru Miss și Mister.

Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia deschide seria balurilor în Alba Iulia. Vineri, 4 noiembrie, 14 elevi, proaspăt intrați pe băncile liceului, se vor lupta pentru titlurile de Miss și Mister.

Perechea nr. 1 : Bompa Oana și Crețiu Darius

Bună! Sunt Oana Bompa, boboacă în clasa a IX-a F, am 15 ani, sunt ambițioasa și pun pasiune în tot ceea ce fac. Particip la balul bobocilor, deoarece îmi plac experiențele noi și activitățile din care se poate învăța ceva. Împreună cu Darius Crețiu reprezentăm epoca preistorică.

Mă numesc Darius Crețiu și sunt elev în clasa a 9-a B. Îmi place tot ce este legat de informatică, în special programarea, ador călătoriile și iubesc sportul, mai ales înotul și schiul. Sunt o persoană ambițioasă și hotărâtă și m-am înscris la bal că să îmi fac prieteni noi, să mă distrez și să demonstrez că pot face față unor noi provocări.

Perechea nr. 2 : Colin Arina și Negrea Gabriel

Bună! Mă numesc Gabi, am 15 ani și vin din clasa 9F. Sunt o persoană prietenoasă, amuzantă,sociabilă, iar în timpul liber îmi place să ies cu prietenii,să scriu versuri despre lumea înconjurătoare,să joc fotbal și să încerc lucruri noi. M-am înscris la Balul Bobocilor pentru că este o experiență unică de unde pot învăța lucruri noi în timp ce mă distrez.

Bună! Mă numesc Arina, am 15 ani și vin din clasa 9A. Mă consider o persoană prietenoasă, ambițioasă și sociabilă, iar în timpul liber îmi place să citesc, să călătoresc și să experimentez lucruri noi. M-am înscris la Balul Bobocilor deoarece mi se pare o experiență unică din care pot învață multe și de care mă voi bucură din plin. Perioada pe care o voi reprezenta împreună cu partenerul meu este Evul Mediu.

Perechea nr. 3: Timbuș Teodora și Gavrilă Paul

Bunaaa! Mă numesc Tea și vin din clasa a IX-a A. Sunt ambițioasă și creativă și am ales să particip la bal deoarece consider că am calitățile necesare. Sunt deschisă la noi provocări prin intermediul cărora mă pot dezvoltă, dar și distra. Îmi place foarte mult să călătoresc și să cunosc persoane noi. Împreună cu partenerul meu Paul vom reprezenta perioada victoriană.

Numele meu este Paul și vin din clasa a 9-a B. M-am înscris la bal pentru că îmi place să experimentez lucruri noi și să îmi ies din zona de confort. Îmi place să întâlnească persoane noi și să leg legături strânse cu acestea și consider că asta este o oportunitate perfectă.

Perechea nr. 4: Zecheru Maria și Mureșan Alex

Bună! Mă numesc Zecheru Maria și sunt în clasa a IX-a B. M-am înscris la bal deoarece consider că este o șansă de a mă dezvolta și de a-mi ieși din zona de confort. Sunt o fire extrovertită, creativă și optimistă, iubesc să interacționez cu oamenii și încerc să văd frumosul în orice. Îmi place să cânt, muzica fiind dintotdeauna pasiunea care m-a ajutat să zâmbesc și în cele mai grele momente. Împreună cu partenerul meu, voi reprezenta perioada anilor 20-30.

Bună! Sunt Mureșan Alex din 9 B, îmi plac sporturile, științele exacte și provocările, pana la urma asta m a determinat sa fiu unde sunt. Am vrut sa cunosc oameni noi, sa experimentez lucruri noi și sa creez momente de neuitat. De asemenea, îmi place sa duc tot ce încep pana la capăt și sa dau tot ce-i mai bun din mine, indiferent de situație, să mă simt bine.

Perechea nr. 5: Țuțui Eliana și Petric Tudor

Salut, mă numesc Eliana Țuțui și sunt elevă în clasa a IX-a G. M-am înscris la balul bobocilor fiindcă îmi plac provocările și vreau să îmi depășesc limitele. Reprezint perioada anilor 60-70, o perioadă plină de culoare, de curaj și spirit liber, perioadă în care mă identific prin caracterul meu vioi și spontan. I can’t help falling in love with this experience!

Vă salut! Numele meu este Tudor Petric și vin din clasa 9E. În timpul liber imi place să ascult sau să creez muzică și să cunosc noi persoane sau să-mi petrec timpul cu prietenii apropiați. Motivul pentru care m-am înscris la bal este de a trăi momente si experiențe unice alături de oameni noi care apar in viața mea, în speranța că momentele acestea îmi vor deschide noi orizonturi și îmi vor adapta găndirea pentru diferite situații din viitor.

Perechea nr. 6: Sabău Alexia și Suardi Kevin

Salutare tuturor! Mă numesc Sabău Alexia, vin din clasa a IX-a G și împreună cu partenerul meu Kevin, reprezentăm perioada: anii 80-90.Am ales să particip la bal, deoarece sunt o fire dinamică si curioasă, astfel că, îmi doresc ca pe parcursul liceului sa leg cât mai multe prietenii frumoase și să trăiesc din plin experiențele pe care liceul mi le poate oferi.

Buna tuturor!Eu sunt Kevin, din clasa a 9-a A. Am ales să vin la bal deoarece îmi plac provocările, iar participarea la bal presupune o provocare din mai multe puncte de vedere, creativ si artistic, reușind să-mi pun în valoare anumite talente.

În seara balului vă voi face sa uitați de toate grijile, pentru ca am pregătit momente deosebite ce vă vor ține cu sufletul la gură! Fiți cu ochii pe noi, perechea nr 6 și nu veți regreta!

Perechea nr. 7: Fuga Cristina și Seicean Darius

Salut! Sunt Darius din 9A, îmi place baschetul, matematica, de fizică să nu aud, m-am înscris la bal pentru că îmi plac provocările și am crezut că va fi o experiență frumoasă și amuzantă, aparent așa va fi.

Salut! Mă numesc Cristina Fuga. Am 15 ani și sunt elevă în clasa 9F. M-am înscris la bal pentru a trăi o experiență unică alături de prieteni și pentru a cunoaște persoane noi. Sunt o persoană creativă și muncitoare, iar alături de partenerul meu vă vom arăta posibilele aspecte ale viitorului, această fiind perioada pe care o reprezentăm.

Sondaj Miss Boboc ziarul ”Unirea” – Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia Bompa Diana

Fuga Cristina

Colin Arina

Sabău Alexia

Timbuș Teodora

Țuțui Eliana

Zecheru Maria

Sondaj Mister Boboc ziarul ”Unirea” – Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia Negrea Gabriel

Crețiu Darius

Seicean Darius

Suardi Kevin

Gavrilă Paul

Petric Tudor

Mureșan Alex