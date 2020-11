VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș Turda, lotul 2, un Aktor tot mai grăbit: Se asfaltează la foc continuu

Pe autostrada A10 Sebeș Turda, lotul 2, un Aktor tot mai grăbit: Se asfaltează la foc continuu

Pe autostrada A10 Sebeș Turda, Aktor a crescut mobilizarea în ultimele săptămâni, lotul 2 ajungând la circa 80% în ceea ce privește progresul lucrărilor.

Grecii de la Aktor asfaltau astăzi, în tandem cu două finisoare, la kilometrul 34, nu departe de podul peste râul Mureș de la Rădești. Reamintim faptul că în vară antreprenorul lotului 2 a adus două echipe de asfaltatori din Grecia, iar de curând, au mai adus circa 10 muncitori care lucrează în zona viitorului nod rutier Teiuș.

Grecii, după ce și-au suplimentat în mod constant capacitățile de producere a balastului stabilizat și al asfaltului, din organizarea de șantier de la Beldiu, unde dețin două stații de balast și trei stații de asfalt, au reușit până la această dată să asfalteze peste 20 de kilometri din cei 24,5 cât are tot lotul. În acest ritm, probabil, spre finalul anului aproape tot lotul 2 va „vedea” asfaltul.

Ultima supratraversare la care nu sunt ridicate grinzile, pe lotul 2, este zona viitorului nod rutier Teiuș, la supratraversarea căii ferate. În acest punct, antreprenorul, are o mobilizare fără precedent, nu mai putin de 90 de muncitori, majoritatea structuriști, lucrând la: ridicarea pilelor, armături, grinzilor de susținere, și la suprabetonări. Pasajul peste calea ferată de la kilometrul 26 are o lungime de circa 250 de metri cu elevație de 12 metri, în luna decembrie a acestui an, urmând să fie ridicate grinzile metalice. Acestea au fost deja aduse în șantier și depozitate chiar în apropierea liniei de cale ferată.

Greci sunt puternic mobilizați și pe alte porțiuni, la kilometrul 20 se suprabetona pasajul peste drumul național de la Oiejdea și se efectuau lucrări pe traseul autostrăzii la ridicarea rampelor de la mai multe supratraversări, cum ar fi la kilometru 26,5 langa Teiuș și în zona Rădești.

Retter a reușit să suprabetoneze podul de la Sâncrai, ambele poduri peste râul Mureș fiind pregătite pentru hidroizolare.

Pe partea de structuri, Aktor, i-a adus în zona pasajului de cale ferată, pe bucovinenii de la Baxcom, o firmă cunoscută pentru mobilizarea foarte bună în ce privește ridicarea structurilor.

Pe lotul 2 al autostrăzii Sebeș – Turda există șanse reale ca până la finalul anului 2020 toate supratraversările să aibă grinzile sus și aproape tot segmentul de autostradă să „vadă” asflatul.