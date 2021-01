VIDEO| Parcări cu PLATĂ în Alba Iulia, de luni, 18 ianuarie. Primarul Gabriel Pleșa: „Îndemn albaiulienii să-și facă un abonament. Mi-am făcut și eu astăzi unul”

De luni, 18 ianuarie, Alba Iulia, singura reședință de județ din țară fără parcări cu plată va intra „în rândul lumii”, prin introducerea acestor taxe.

Astfel, se va începe tarifarea locurilor de parcare publice din municipiu, cele deja trasate și pentru care există panouri informative privind prețurile și modalitatea de plată încă de anul trecut, potrivit primarului municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Nu s-a început colectarea banilor pentru că, pe perioada stării de urgență taxarea a fost suspendată, prin decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgență, stare de fapt care s-a prelungit până în aceste zile.

„Îndemn albaiulienii să-și facă un abonament. Mi-am făcut și eu astăzi unul și merge repede. Eu mi-am făcut pe un an de zile, cred că este cel mai rentabil și, după cum știți, regulamentul prevede să parchezi oriunde, în baza acestui abonament, înafară de Zona Roșie, care este zona istorică.

De luni, așa cum știți, va porni regulamentul parcărilor publice. Două săptămâni, oamenii au timp să se orienteze, să-și facă abonamente, să se obișnuiască cu tichetele răzuibile, cu plata prin SMS, după care, din 1 februarie, vor exista măsuri cum ar fi amenzi, măsuri pecuniare.”, a declarat primarul Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro

Prețuri la abonamente pentru parcările din Alba Iulia:

Persoanele fizice vor putea plăti abonament pe an, în valoare de 300 de lei (sau 50 lei pe lună), iar abonamentul pentru parcare pe spațiile publice pentru persoanele juridice va fi de 600 de lei pe an (sau 100 lei pe lună). Acestea sunt însă doar pentru tarifele generale, care nu pot fi transmisibile de la o mașină la alta.

Pentru varianta de abonament transmisibil, adică plătit de persoană/firmă și care poate fi utilizat pe mai multe mașini, este tarif lunar de 75 de lei pe lună (persoane fizice), respectiv 150 lei pe lună (persoane juridice). Cei cu mașini electrice vor putea parca gratuit, iar cei cu autoturisme hibride vor primi reducere cu 50% la tarife. Locurile de parcare vor putea fi plătite și prin SMS sau cu cardul/aplicație online TPark.

Zone tarifare și tarife

Zona roșie: parcările din interiorul Cetății Alba Carolina: – tarife autoturisme: 2 lei / 1 oră, 4 lei / 2 ore, 17,5 lei / 1 zi; nu există tarif de 30 de minute; – tarife autocar: 10 lei / 1 oră, 20 lei /2 ore, 50 lei/ 1 zi; – tarif închiriere (persoană juridică) 175 lei. Taxare de luni până vineri, între orele 8.00 – 20.00, sâmbătă și duminică intre orele 00.00 – 24.00.

Zona albastră: centru (8.00 – 17.00, de luni până vineri, sâmbăta și duminica, gratis) și cartierul Cetate (8.00 – 20.00 de luni până vineri, 8.00-16.00 sâmbătă și duminică), parcările publice amenajate pe străzile aflate în zonele intens circulate, unde se află și sediile diferitelor instituții publice din oraș (Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba și Judecătoria Alba Iulia, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, sedii de bănci, magazine, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia): tarife autoturisme: 0,5 lei / 30 min, 1 leu / 1 oră, 2 lei / 2 ore, 7,5 lei / 1 zi.

Zona galbenă: restul străzilor din centru și cartierul Cetate (de luni până vineri, între orele 8.00 – 18.00), cum sunt străzile: Simion Bărnuțiu, Primăverii, George Coșbuc, Călărașilor, Vasile Alecsandri, Iașilor, Plevnei, Crișanei, la gară sau la restaurantul chinezesc, iar în Cetate pe Bulevardul Republicii și str. Timotei Cipariu. Tarifele pentru autoturisme sunt: 0,25 lei / 30 min, 0,5 lei / 1 oră, 1 leu / 2 ore, 4 lei / 1 zi.

Sancțiuni:

Faptele săvârșite ca urmare a nerespectării Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din Alba Iulia, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează ca atare.

Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte cu:

a) Staționarea fără abonament, respectiv fără a achita contravaloarea parcării, se sancționează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei;

b) Depășirea timpului de staționare conferit în situația taxării parcării, se sancționează cu amendă de la 100 până la 300 lei;

c) Staționarea cu abonamente neconforme cu zona staționării, cu abonamente expirate, utilizarea de abonamente eliberate pentru alte vehicule, se sancționează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei;

d) Staționarea fără afișarea abonamentului, respectiv cu abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de identificare, se sancționează cu amendă de la 100 până la 300 lei;

e) Staționarea necorespunzătoare, respectiv într-un mod prin care se ocupa 2 locuri de parcare, acolo unde locurile de parcare sunt marcate, se sancționează cu amendă de la 300 până la 500 lei;

f) Blocarea accesului în parcare sau ocuparea unor locuri rezervate, se sancționează cu amendă de la 300 până la 500 lei. Sumele rezultate din exploatarea parcărilor publice cu plată se constituie în venituri la bugetul local al Municipiului Alba Iulia.

Sancțiunile contravenționale stabilite în prezentul Regulament se pot aplica contravenienților, persoane fizice sau juridice. Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către agenții constatatori din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia sau împuterniciți ai Primarului municipiului Alba Iulia. (D.M.S.)