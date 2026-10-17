Video | Omul de afaceri Călin Donca la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: ,,O mulțime de lume care este nerăbdătoare să vadă produsele noastre”

Omul de afaceri Călin Donca la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: ,,O mulțime de lume care este nerăbdătoare să vadă produsele noastre”

Cea de-a zecea locație a magazinului „DOR de gusturile românești” a fost deschisă la Alba Iulia, sâmbătă, 17 octombrie 2026.

Omul de afaceri Călin Donca, care deține brand-ul, a fost prezent la eveniment.

,,Este un brand românesc, cu produse de la producători din România, din toată țara. Avem din Maramureș, Constanța, București și am adus și la Alba Iulia. Ne bucurăm să fim la al 10-lea magazin și ne bucurăm că ne-ați primit cu o mulțime de lume care este nerăbdătoare să vadă produsele noastre”, a explicat Călin Donca pentru ziarulunirea.ro.

,,Selectăm cu grijă produse 100% românești, bio și artizanale, realizate de mici producători locali care pun pasiune și tradiție în tot ceea ce fac. Fiecare produs aduce pe masa ta autenticitate și sănătate.”, se arată pe site-ul magazinului.

Cine este Călin Donca

Călin Donca este un om de afaceri din Brașov, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul energiei și al criptomonedelor și pentru promovarea intensă a afacerilor sale pe rețelele sociale.

Călin Donca a fost implicat în 2023 într-un scandal: reținut și plasat în arest preventiv, a fost acuzat de procurori de implicare într-o schemă de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

După trei luni de detenție, acesta a fost mutat în arest la domiciliu și ulterior plasat sub control judiciar.

Pe plan profesional, Donca deține o afacere cu panouri fotovoltaice, care i-a adus milioane de euro, însă relația sa cu artistul Dorian Popa s-a deteriorat, după ce acesta din urmă l-a acuzat public de înșelăciune într-o investiție.

Omul de afaceri a deschis ulterior un proces pentru defăimare, dar a transmis că ar fi dispus să renunțe la acesta cu condiția unei discuții publice, într-o emisiune sau un podcast.

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