VIDEO. O tânără de 20 de ani din Alba, i-a cucerit pe englezi cu muzica ei. O piesă lansată în urmă cu o săptămână are mii de vizualizări pe youtube

Alexia Trif, o tânără de doar 20 de ani din Blaj, judeţul Alba, i-a cucerit pe englezi cu muzica ei. O piesă pe care a lansat-o în urmă cu o săptămână are mii de vizualizări pe youtube, a fost distribuită pe toate platformele de streaming şi a fost ascultată la radiouri din ţări precum Anglia, Germania, România, dar şi USA, Canada, Chile, Argentina şi Japonia.

Cum ajunge un muzician cunoscut, cum îşi câştigă celebritatea? Se face remarcat fie printr-un concurs de împrejurări care au sau nu legătură cu muzica, fie munceşte în tăcere şi zi de zi mai pune o cărămidă la baza carierei sale. În această din urmă categorie se află Alexia Trif. A început să cânte de la 6 ani, inspirată de muzica lui Michael Jackson. A participat la multe concursuri naţionale şi internaţionale, a cântat într-o trupă, iar la vârsta de 18 ani a decis să meargă mai departe şi să studieze muzica peste hotare.

„Visul meu a fost să ajung la London College of Music din Londra, unde studiez Music Performance & Music Management. La scurt timp după ce am ajuns aici am compus o piesă, inspirată de relaţia cu prietenul meu, şi el student la aceeaşi facultate. Genul piesei este o combinaţie între R&B, Hip-Hop şi muzică cinematică. Este un stil oarecum unic, pe care vreau să-l dezvolt şi să-l duc la un alt nivel”, povesteşte Alexia.

Prin acest stil nou, într-un oraş străin, într-o ţară străină, românca noastră a reuşit să se facă remarcată. Piesa „Hidden” a ajuns pe toate platformele de streaming (Spotify, Apple music, iTunes etc.) şi pe diferite bloguri de muzică printre care Buzz Music, unul dintre pilonii artiştilor în devenire. Şi se pare că a fost extrem de apreciată. „Piesa a fost înregistrată şi produsă chiar de către cel despre care e vorba în versuri – prietenul meu, Alexandru-Sebastian Andro. El şi-a fondat o casă de discuri independentă, Blue Sound Records, care îmi oferă libertatea de a compune ce-mi doresc. Lucrăm în echipă şi mă bucur că amândoi, studenţi, români, într-o ţară străină, am reuşit să clădim ceva de la zero”, mai spune Alexia.

Tânăra mai are pregătite 8 single-uri pe care le va lansa pe parcursul lunilor viitoare, iar până în vara anului 2020 va lansa primul ei album, urmat de un turneu de promovare în Regatul Unit al Marii Britanii, dar şi în ţara natală, România.

Poţi asculta mai jos melodia care s-a bucurat de aprecieri peste hotare, iar mai multe informații poți găsi pe Facebookul și Instagramul artistei.

Sursa: click.ro