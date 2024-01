VIDEO: Nicolae Stanciu despre România și Euro 2024, Centenarul echipei de suflet, rivalitatea Unirea-CSU și… „Alba Iulia e acasă”!

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, a oferit, la Gala Sportului Albaiulian, un interviu despre ce reprezintă Alba Iulia pentru el, echipa națională a României, calificată la Euro 2024, Centenarul Unirii Alba Iulia, echipa sa de suflet, rivalitatea dintre CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia, dar și trofeul pentru cel mai frumos gol al anului 2023, primit de la FRF.

*Alba Iulia e acasă!

„Pentru mine, Alba Iulia e acasă! Aici am familia, întotdeauna când am o zi liberă îmi doresc să ajung aici, să fiu alături de cei dragi și de fete. Mă bucur că am avut posibilitatea să fiu alături de acești sportivi minunați care fac performanță pentru orașul nostru și România. A fost o seară frumoasă, sper să mai fie fie astfel de evenimente”, a spus Stanciu, la Gala Sportului Albaiulian, ediția a doua

*Unirea, la Centenar

„Este ceva deosebit că Unirea Alba Iulia aniversează 100 de ani. Din păcate nu suntem într-o ligă superioară, Cred că acest oraș ar fi meritat cel puțin o echipă în Liga 2. Mi se pare incredibil ca un oraș să aibă două echipe în Liga 3, să se bată între ele, să-și pună piedici, să nu reușească niciuna să promoveze într-o ligă superioară. Aceste lucruri mă depășesc, dar rar am mai văzut așa ceva„.

*Să ieșim din grupe la Euro!

„2024 să fie la fel ca bun ca în 2023, să fiu sănătos și să îmi ajut echipa de club. Principalul obiectiv este Campionatul European, la care toți ne dorim să facem o figură frumoasă. Primul obiectiv este ieșirea din grupe și apoi vom vedea pe parcurs cum vor fi lucrurile și poate alte obiective mai mărețe.

*Să evoluez în tricolor e cea mai mare mândrie posibilă”

„E ceva deosebit, mă simt mândru pentru trofeul de la FRF, mai am două astfel de trofee. Mulțumesc celor care m-au votat, Sper ca în continuare să fiu sănătos, să joc mulți ani pentru echipa națională, să am astfel de reușite. E cea mai importantă echipă pentru mine, Să evoluez sub tricolor e cea mai mare mândrie posibilă pentru un sportiv

„Mă aștept să vină mulți suporteri din Alba la Euro. Am foarte multe cereri de bilete de la prieteni sau cunoscuți, Îmi doresc să fie o vară specială în tribune pentru toți românii și să obținem rezultatele doreite la Euro

Video: Dorin Galdău și Lucian Danciu

Foto: Lucian Danciu

