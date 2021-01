VIDEO| „Moș Martin”, surprins în ipostaze amuzante, în Parcul Național Retezat. Reprezentații Romsilva: „Mâncărimea, bat-o vina!”

În Parcul Național Retezat, un urs a fost filmat prin intermediul unei camere de monitorizare a faunei, în timp ce se scărpina de un copac. Reprezentanții Romsilva au făcut publică înregistrarea și l-au numit pe mamifer Baloo, cu referire la personajul din Cartea Junglei.

Reprezentanții Romsilva, compania de stat care administrează rezervația, au publicat clipul pe pagina de Facebook, însoțit de un mesaj.

„Mâncărimea, bat-o vina! Moș Martin a fost surprins în ipostaze amuzante de una din camerele de monitorizare amplasate în Parcul Național Retezat, amintindu-ne de Baloo din Cartea Junglei. Mai întâi se freacă cu simț de răspundere de un arbore pentru a-și marca teritoriul sau poate doar pentru a scăpa de o mâncărime – cine nu a trecut prin asta? și ulterior, îl vedem adulmecând scoarța arboretului, în încercarea de a-și identifica propriul miros sau al altor exemplare blănoase”, au scris cei de la Romsilva pe rețeaua socială.

Cel mai bine definit simț al ursului este al mirosului, fiind mai dezvoltat decât cel al câinilor și, spre deosebire de majoritatea mamiferelor, ursul poate percepe culorile, au mai scris specialiștii, care au dat și câteva informații generale despre urși.

În lume există opt specii de urs: polar, grizzly, brun, negru american, panda, buzat, andin și negru din Tibet. Toate cele opt specii de urs sunt omnivore, adică pot mânca și carne și semințe, fructe sau miere. Dintre acestea ursul polar consumă carne în cea mai mare a timpului, iar ursul panda este aproape exclusiv vegetarian.

Sursa: digi24.ro