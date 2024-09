VIDEO | Minerii din Apuseni în sediul Prefecturii Alba, după ce pensiile le-au fost tăiate și cu 5.865 de lei: „Suntem batjocoriți”

Noua lege a pensiilor, nr. 360/2023, a provocat și continuă să provoace adevărate drame. Este și cazul multor mineri pensionari din munții Apuseni, județul Alba, lăsați în urma deciziei de recalculare a pensiei fără sume considerabile din dreptul la pensie și cu probleme de sănătate, după o viață de lucru în minerit, din care, foarte mulți petrecuți în subteran.

Aflați în situația de a le fi fost diminuată considerabil pensia după recalculare conform noii legi a pensiilor, mai mulți mineri din munții Apuseni, județul Alba, s-au prezentat astăzi, 24 septembrie 2024, la Instituția Prefectului Județului Alba căutându-și dreptatea în fața reprezentatului Guvernului în teritoriu, Prefectul Județului Alba, Nicolae Albu.

„Am făcut un calcul, iar în cei douăzeci de ani petrecuți în subteran am cotizat cât ar fi cotizat în patruzeci de ani o persoană plătită cu salariul minim pe economie. La ală i se recunosc punctele de stabilitate, nouă nu. Eu în total cu punctele de stabilitate am mai avut zece ani la suprafață, aș fi avută patruzeci de ani și atunci pensia nu mi se diminua”, afirmă minerul după ce pensia i-a fost diminuată cu 5.865 de lei.

Nu am auzit, până acuma, ca o lege să intre în vigoare și să recalculeze pensiile din trecut, obținute pe o altă lege. Noi am beneficiat de efectele legii 263 și cu legea 360 ne-am pomenit că ne recalculează pensia diminuând-0 cu sume între 2000 și 5000 de lei.

Speranța de viață a noastră este 67-68 de ani, eu nu mai apuc, am 65 de ani, nu mai apuc să primesc indexarea că legea o fost făcută în așa fel. Nu s-o putut atinge să ne taie pensia de tot, pensia o luăm tot aia dobândită pe legea 263, dar indexare nu se face decât pe legea 360, pe pensia mică.”, atrage atenția și exclamă minerul care a lucrat 22 de ani în subteran.

„Vrem să mergem la domnul Prefect pentru că dânsul e reprezentatul Guvernului în teritoriu. Vrem să spunem plângerile noastre, nemulțumirile noastre, deoarece suntem batjocoriți după 25 de ani de muncă în mină. Am lucrat în condiții foarte grele și periculoase.

Suntem mulți dintre noi bolnavi cu silicoză, tumori la plămâni. Mare parte din oamenii din Abrud, Bucium, Baia de Arieș și Zlatna sunt foarte nemulțumiți. Am vrut să ne ducem bătrânețea în liniște, dar domnii care au făcut legea aceasta și în special, domnul Budăi, ne-au batjocorit.

Momentan așteptăm, deoarece am înțeles că s-a introdus un proiect de lege și vrem ca cei din parlamentul României să rezolve această problemă. Sunt multe văduve ale minerilor care nu au primit încă deciziile de recalculare și trăiesc într-o stare confuzie, deoarece nu știu ce se va întâmpla cu veniturile lor. Pentru cele care au primit deciziile de recalculare, veniturile le-au fost micșorate cu 400 de lei, rămânând cu o pensie de 1.400 de lei. Ce face o femeie singură cu banii aceia? În multe gospodării, doar soțul miner avea pensie, deoarece femeile rămâneau să aibă grijă de gospodărie.”, afirmă cu profundă nemulțumire și durere un alt fost miner.

„Suntem batjocoriți și ni se iau drepturile! Prin împărțirea la 25 în loc de 20 cum am avut noi stagiu de cotizare, 20% din pensie s-a dus și urmează să stăm cu pensia înghețată cel puțin 5 ani. Nu știm dacă vom mai ajunge să mai beneficiem de indexarea pensiilor, dar dorim ca cei care ne reprezintă din județ, să facă dreptate, să lupte pentru noi și să aducă la normal lucrurile.

Vrem să fim indexați la pensiile pe care le-am avut în plată. Nu sunt pensii mari în zona munților Apuseni, cei care am ieșit la pensie până în 2011, avem pensii de 5.000 de lei. Mi-a fost tăiată pensia cu 1.000 de lei și am cu venituri sub valoarea coșului minim de care ar trebui să beneficieze orice cetățean.”, completează un alt miner.

