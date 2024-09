Pensii 2024 | Cum se calculează pensia și cuantumul acesteia: Ce stagii de cotizare nu aduc puncte de stabilitate în dreptul la pensie

Reprezentanții Casei Județene de Pensii au explicat, într-o conferință de presă, la ce anume se referă o serie de noțiuni în funcție de care sunt stabilite dreptul la pensie și cuantumul acesteia și care au fost introduse și stipulate în legea pensiilor care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024. Sute de pensionari încă se adresează în fiecare zi funcționarilor din casele teritoriale de pensii pentru a cere lămuriri cu privire la modul de calcul, relatează Adevărul.

Punctele de stabilitate, care la recalculare le-au adus celor mai mulți pensionari bani în plus, încep să se calculeze doar pentru perioadele care depășesc 25 de ani din stagiul de cotizare contributiv realizat. Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi punctele de stabilitate se acordă astfel: 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani; 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani; un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Iată câteva tipuri de stagii de cotizare care nu aduc puncte de stabilitate, printre ele anumite perioade de concediu medical, concediu pentru creșterea copilului, plăți compensatorii etc. Aceste stagii, pentru care nu s-au datorat contribuții de asigurări sociale, au fost avute în vedere, în schimb, ca stagii de cotizare contributive la deschiderea dreptului de pensie:

1. Indemnizație de asigurări sociale în perioada 01.04.2001-01.01.2006 (incapacitate temporară de muncă – concediu medical) care constituie stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite de muncă, conform prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 360/2023 coroborate cu prevederile art. 13 din HG nr. 261/2001;

2. Indemnizație de asigurări sociale în perioada 10.09.2003-01.01.2006 (incapacitate temporară de muncă – concediu medical) care constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 360/2023 coroborate cu prevederile art. 10 din HG nr. 1025/2003;

3. Venit de completare/plăți compensatorii, ulterioare datei de 1 aprilie 2001, conform prevederilor OUG 8/2003 sau altor acte normative cu caracter special, care constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă;

4. Perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii (inclusiv pentru situațiile în care beneficiarii au avut calitatea de pensionar în mai multe dosare de pensie).

5. O perioadă specială o constituie și concediul pentru creșterea copilului, perioadă ulterioară datei de 1 ianuarie 2006, care este asimilată stagiului de cotizare pentru care nu s-au datorat contribuții de asigurări sociale. Astfel de perioade se iau în calcul, prin excepție, la stabilirea stagiului minim de cotizare contributiv și al stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie (conform art. 47 alin. (4) din lege), însă nu se au în vedere la acordarea punctelor de stabilitate.

