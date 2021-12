VIDEO| Klaus Iohannis, mesaj de Anul Nou 2022: Ca națiune, trebuie să ieșim mai puternici și mai uniți din această criză

Ultimele pregătiri pentru REVELION și Anul Nou 2022 la Alba Iulia

„Am avut, în cursul zilei de astăzi, o ultimă întâlnire în vederea unei organizări cât mai bune pentru trecerea dintre ani, din Alba Iulia.

În acest sens, am organizat o ședință operativă la care au participat șeful IPJ Alba, Dl. Comisar șef Dogaru Florin, Adjunctul Inspectorului Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba Dl. Pașca Tudor, Inspectorul șef al ISU Alba, Dl. Costea Ovidiu, șeful Poliției Locale Alba Iulia, Dl. Ioan Vodă și colegii mei viceprimari, Emil Popescu și Marius Filimon, dar și directorul general al RER Vest, Dl. Zoltan Palhegyi.

Ne dorim ca, mâine noapte, albaiulienii să se simtă în siguranță, dar și să avem un oraș cât se poate de curat, în anul care vine, începând chiar din dimineața primei zile. Am stabilit detaliile organizatorice și totul este pregătit. Îi aștept pe cât mai mulți albaiulieni în Piața Cetății să ne bucurăm împreună de focul de artificii, să închinăm un pahar de șampanie și să sperăm împreună la un an nou în care să revenim și mai mult la normalitatea cu care eram obișnuiți înainte de această pandemie.

Am discutat și despre deficiențele colectării deșeurilor din orașul nostru, și sperăm că am găsit și rezolvarea. De la jumătatea lunii ianuarie vom începe instalarea modulelor de colectare selectivă în zonele de blocuri, iar accesul va fi restricționat pe bază de cartelă. În zonele de case, deja albaiulienii, cu spirit civic, colectează selectiv, iar asta este un mare plus. Rămâne ca și în zonele de blocuri să ajungem să conștientizăm importanța colectării selective a gunoiului menajer. Dar, cel mai important, am solicitat operatorului de salubritate să se mobilizeze cât mai bine, pentru ca sincopele la nivelul municipiului Alba Iulia să dispară. De anul viitor vom avea un departament special în cadrul Poliției Locale Alba Iulia, care va urmări în mod dedicat tocmai problema colectării gunoiului menajer, atât selectarea făcută de către cetățeni, cât și colectarea lui, făcută de către operatorul de salubritate.

Fiecare dintre noi ne dorim un oraș curat, iar responsabilitatea este mereu împărțită. Când o rotiță nu funcționează, avem cu toții de suferit.

Vă doresc, încă de pe acum, un An Nou plin de sănătate, prosperitate și încredere într-un viitor demn și frumos în orașul nostru minunat!”, transmite primarul muncipiului Alba Iulia, în cadrul mediului de socializare.