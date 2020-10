VIDEO| Klaus Iohannis: „Dacă se va ajunge la un anumit prag al infectărilor, atunci vom ajunge să purtăm mască peste tot”

Într-o conferință de presă, susținută la această oră, președintele Klaus Iohannis a vorbit printre altele și de obligativitatea, la un moment dat, de a purta mască în spațiile publice.

Președintele Klaus Iohannis recomandă purtarea măștii și în aer liber, dar a ținut să precizeze că în cazul în care numărul infecțiilor va depăși un anumit prag, această recomandare va deveni o obligație.

”Este recomandarea pe cae am făcut-o imediat după ce am finalizat vizita la INSP, unde am discutat cu experții de acolo această chestiune.Dacă această recomandare se va transforma în obligație vom vedea în funcție de ce decizie va lua Comitetul Național pentru Situații de Urgență, pentru că și ei au experții lor.

Cu siguranță, dacă se va ajunge la un anumit prag al infectărilor, atunci vom ajunge să purtăm mască peste tot, nu doar în spațiile aglomerate.”, a spus Klaus Iohannis.

Sursa: stiripesurse.ro