VIDEO | Într-un sat din Alba, mai multe familii au pus mână de la mână și au împodobit strada de sărbători: Atmosferă feerică de Crăciun și Anul Nou În Tărtăria, satul din Alba unde s-a descoperit cea mai veche scriere din lume, mai multe familii au hotărât să strângă bănuț cu bănuț și să creeze o atmosferă feerică de Crăciun și Anul Nou, pe strada Doba din sat, acolo unde aceștia locuiesc. Mână de la mână, inițiativa s-a dovedit a fi o încântare pentru oamenii din comunitate, trecători și oaspeți. Citește și: Cel mai vechi scris din lume a fost descoperit în județul Alba. Misterul tăblițelor de la Tărtăria Daniel Jurj, alături de vecinii săi, membri ai comunității, din satul Tărtăria a comunei Săliștea din județul Alba, au împodobit, bănuț cu bănuț și pe cheltuiala lor, strada Doba, acolo unde aceștia locuiesc, conferind o atmosferă feerică de Crăciun și Anul Nou satului, trecătorilor și oaspeților. Costurile bucuriei de Crăciun și Anul Nou s-au ridicat la aproximativ 300 – 400 de lei de familie. Este al treilea an când comunitatea de pe strada Doba din Tărtăria se unește în spiritul sărbătorilor de iarnă încercând să aducă culoare și nu în ultimul rând spiritul specific perioadei din an. N-a fost muncă ușoară. Operațiunile de împodobire au debutat la jumătatea lunii noiembrie și au fost finalizate în pragul Crăciunului, după eforturi de zi cu zi. Primăria a contribuit și ea, cu un utilaj ce a ajutat la bunul demers al faptelor de bine. Strada Doba din Tărtăria, comuna Săliștea, se poate lăuda, fără urmă de modestie, cu faptul că poate rivaliza, în tainele împodobirii și bucuriei sărbătorilor de iarnă, chiar și cu orașe măricele sau mari din județul Alba, ori chiar din întreaga țară, iar cheia succesului pare să fie voluntariatul în comunitate, precum declară Daniel Jurj.

„A fost initiațiva tuturor de pe stradă, ne-am întâlnit într-o seară și am zis: Hai sa împodobim strada!. Am pus fiecare niște bănuți, am cumpărat instalații și ne-am apucat de împodobit.

Am vrut să facem frumos pentru toată lumea, nu numai pentru noi. Am vrut să se bucure oamenii. Și vin în fiecare seară, încontinuu de când am terminat.

Vin oameni de la Săliștea, de la noi din Tărtăria toți au venit. Vin cu mașinile, se uită, fac poze și pleacă. A fost chiar frumos.”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Cornel Jurj, unul dintre tinerii organizatori.

Primarul comunei Săliștea din județul Alba, de care aparține satul Tărtăria, a rămas plăcut impresionat de inițiativa cetățenească și atmosfera feerică. Edilul a lansat chiar și un îndemn: „Zic, merită să faceți o plimbare cu familia, prietenii sau poate luați bunicii, mătușile și le duceți la o plimbare de seară pe strada Doba din Tărtăria.”.

„În fiecare an, am fost surprins să văd case frumos „îmbrăcate” în luminițe pentru Crăciun, însă, ce m-a impresionat cu adevărat a fost o stradă „îmbrăcată” pentru Crăciun de locuitorii acelei zone.

Oamenii s-au adunat, fiecare a contribuit cu ce a putut, și au transformat strada într-un loc luminat și călduros, un loc plin de lumina pentru toți cei care trec pe acolo găsiți inclusiv bomboane de Crăciun (pe banca situată la intrarea în zona luminată).

Sunt profund entuziasmat și inspirat atunci când văd cum oamenii se unesc pentru a face ceva frumos, nu doar pentru ei, ci pentru toți cei din jur. Aceste gesturi mă fac să cred cu tărie că avem șansa unui viitor mai bun, dar doar ÎMPREUNĂ, uniți că o comunitate.

Dacă ar fi să-mi pun o dorință la început de an 2025, această ar fi: „Doamne, ajută la o comunitate unită și sănătoasă!”

Știu că, cu ajutorul vostru, oameni faini, dorința mea se va îndeplini!

Nimic fără Dumnezeu, iar când suntem buni unii cu alții, Dumnezeu zâmbește de sus și ne răsplătește cu mai multă bunătate.

Să fim împreună pentru un an nou plin de provocări, dar și de ajutor reciproc cu voie bună!

Zic, merită să faceți o plimbare cu familia, prietenii sau poate luați bunicii, mătușile și le duceți la o plimbare de seară pe strada Doba din Tărtăria.” a transmis primarul comunei Săliștea Gherman Ioan, de care aparține satul Tărtăria.

