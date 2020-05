VIDEO| Incident CIUDAT la prima slujbă în aer liber: O femeie a început să DANSEZE în jurul lui ÎPS Teodosie

După intrarea României în stare de alertă, autoritățile au decis redeschiderea bisericilor și reluarea slujbelor, însă doar în aer liber, cu credincioși și cu respectarea condițiilor de distanțare socială și prin purtarea măștilor.

Un prim incident a avut loc la Constanța. Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba Sfintei Liturghii în fața Catedralei “ Sfinții Ap. Petru și Pavel”, de la ora 8:30, iar o femeie a început să se învârtă, la propriu, în jurul prelatului, în timpul slujbei. Uluit, înaltul ierarh nu a schițat niciun gest. Nici ceilalți preoți, diaconi sau credincioși nu au intervenit și au lăsat-o pe femeie să își ”termine actul artistic”.

De altfel, pentru evitarea unor astfel de incidente, la slujbele cu ierarhi este obligatorie prezenta unor forțe de ordine, poliție sau jandarmi.

„Noi nu am vrut sa intervenim. Ne-am dat seama ca avem de-a face cu un om cu instabilitate emotionala probabil si nu stiam cum va reactiona daca intervenim. Am fost avertizati de specialisti ca izolarea la domiciliu va aduce si tulburari comportamentale. Speram sa nu ramana doamna cu aceste probleme emotionale, speram sa fie doar ceva de moment. Avem tactul necesar sa reglam asemenea situatii sa nu fie tulburare mai mare. Asta a fost ceva simplu. Ne rugam pentru sanatatea doamnei si am vrea sa stim ca este bine. Suntem uluiti, speram ca aceasta stare de izolare sa nu scoata la iveala si alte probleme in societate. Am cautat-o pe urma (pe femeia respectiva) sa discutam, dar nu a mai fost”, a declarat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu.

