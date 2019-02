VIDEO: Incendiul DEVASTATOR de la fabrica Solina din Alba Iulia – ”Focul s-a extins extrem de repede dinspre spatele fabricii în față. Vor fi mari probleme cu linia tehnologică, producția nu se va putea relua decât după luni bune”

Prezent, sâmbătă dimineață, la locul incendiului de la fabrica Solina (fosta Supremia), Gabriel Pleșa, viceprimarul municipiului Alba Iulia a declarat că focu s-a extins extrem de repede, și a distrus inclusiv partea de birouri. Pagubele sunt imense iar în opinia sa producția nu va putea fi reluată decât peste câteva luni.

”Am constatat, cu regret, că toată fabrica Solina a ars. Din păcate focul s-a extins extrem de repede dinspre spatele fabricii în față. A ars și partea de birouri. Pompierii s-au mișcat foarte bine, au reușit să stingă incendiul. Pagubele vor fi evauate ulterior. Vor fi mari probleme cu linia tehnologică, există temeri că nu se va putea relua decât după luni bune producția”, a declarat Gabriel Pleșa.

”In jur de ora 8 dimineața am auzit mesarul de alertă de pe telefon. In mesaj zicea ceva de norul de fum care se extinde după incendiul de la Solina. Am văzut norul de fum de acasă, am venit aici să văd ce se întâmplă. Este foarte trist, sunt niște clienți de-ai mei cu care eu lucrez de multă vreme”, a declarat un albaiulian care locuiește în apropiere de locul incendiului.

”Eram în Alba Iulia când am primit mesajul și am văzut din oraș fumul. Era un nor negru și destul de înalt”, a declarat un alt martor.