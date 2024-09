VIDEO | Imaginile CRUZIMII în Alba: Câini orbi, plini de pureci, ținuți în mizerie și întuneric, salvați de iubitorii de animale. Erau înmulțiți și vânduți în piață

Imaginile CRUZIMII în Alba: Câini orbi, plini de pureci, ținuți în mizerie și întuneric, salvați de iubitorii de animale. Erau înmulțiți și vânduți în piață

Mai mulți căței, printre care și pui, au fost salvați recent din mâinile samsarilor de către iubitorii de animale din Alba. Patrupedele erau ținute pentru înmulțire și urmau ori să fie vândute în piață, puii, ori să fie duse în ecarisaj.

Au fost salvați doi câini, dintre care unul orb, pentru care proprietarii au făcut cerere la primăria de care aparțin pentru a fi luați și duși în ecarisaj. Persoanele care i-au salvat au reușit să cumpere și o cățelușă cu doi pui care urmau să fie duși în piață și vânduți. Salvatorii încearcă să recupereze încă o femelă cu 4 pui pe care femeia care îi deține nu a vrut sub nici o formă să îi dea.

Norocoșii au fost duși la veterinar, spălați, deparazitați și li s-au făcut analize. Persoanele care vor să contribuie la salvarea lor, dar și la costurile aferente pot face donații pentru familia PEK:

Beneficiar: Asociatia Help 4 Strays

RO72BTRLEURCRT0557991901 (EUR)

RO25BTRLRONCRT0557991901 (RON)

* bt pay: 0757 388 209

* Revolut: 0757 388 209

* PayPal: [email protected]

”Despre un alt caz groaznic vreau să vă scriu azi. Și înainte de toate, vă rog, vă îndemn, vă implor, vă, vă, vă.. NU MAI CUMPĂRAȚI CÂINI de la înmulțitori, nu mai încurajați mizeria asta!!!

Am primit ieri un telefon prin care eram rugată să ajut doi căței, dintre care unul orb, căței pentru care se făcuse cerere la primărie în a fi ridicați și duși la ecarisaj.

Am mers la adresă și am găsit cățeii, amândoi, în curte. Din scurte discuții, aflu că există și femelele, 2 la număr, cu câte 4, respectiv 2 pui. Ținute, evident, pentru pui.

Am zis să merg să le văd, bineînțeles ținând teoria conspirației legat de abandon, înmulțit, etc. Nu aveai cu cine oricum. Îi ținea să îi vândă în piață.

Am încercat să o conving pe doamna să le dea și pe ele, ca nu sunt ok condițiile, că stau în mizerie, în întuneric, că se scarpină într-una, că au nevoie de vizită la veterinar.. într-un final a acceptat să dea mama cu 2 pui, bineînțeles, pe bani. I-am luat, măcar am reușit să îi salvez de acolo.

Mama.. arată oribi, terifiată, la fel ca ceilalți. Probabil pentru ca nu au primit vreodată afecțiune, o mângâiere.

Cu toate ca nu am avut niciun loc pentru ei, i-am luat. I-am dus imediat la veterinar, unde au făcut baie, mămica a fost tunsă, au fost deparazitați, analize de sânge, sunt anemici din cauza purecilor .

Vor rămâne cazați până găsim să le facem un loc.

Orice ajutor, contează enorm pentru a putea să achităm costurile care vor fi pentru familia Pek”, a scris persoana care i-a salvat pe Facebook.

