VIDEO. Imagini spectaculoase din elicopterul SMURD care a survolat pădurea în timpul misiunii de căutare a persoanei dispărute în zona Dobra-Jina

Imagini spectaculoase au fost filmate din elicopterul SMURD care a survolat pădurea în timpul misiunii de căutare a persoanei dispărute în zona Dobra-Jina.

Persoana rătăcită a fost găsită duminică în jurul orei 13.00, în urma unei ample misiuni de căutare în care au fost angrenate forțe din cadrul ISU, IJJ, IPJ, Salvamont, CLSU Sugag și Ocolul Silvic.

În decursul serii de sâmbătă, în jurul orelor 22:30, autoritățile au fost alertate prin apel 112 cu privire la rătăcirea unei persoane în zona muntoasă dintre Șugag și Jina.

Din cauza ploilor abundente din zona si a faptului ca acesta nu cunostea bine traseul, a ramas impotmolit pe un drum forestier neamenajat. Actiunile da cautare s-au desfasurat pe tot parcursul nopții persoana nefiind gasita.

In aceasta dimineata, in baza ordinului prefectului judetului Alba, au fost reluate actiunile de cautare. In sprijinul fortelor de cautare de la sol a fost solocitat elicopterul SMURD de la Targu Mures pentru survol si cautare aeriană.

La ajungerea in Sugag, apelantul ar fi setat GPS- ul, cu destinatia Jina, pe DRUMUL CEL MAI SCURT. Un echipaj al IJJ Alba a urmat traseul GPS-ului avand aceleasi setari. Elicopterul SMURD a survolat zona. Apelantul se deplasa cu un autoturism Opel Insigna de culoare neagră.

Misiunea s-a încheiat cu succes în jurul amiezei, persoana fiind găsită nevătămată.