VIDEO: Gheorghe Grozav, al 10-lea gol pentru Petrolul Ploiești, reușită decisivă în partida cu Chindia! Atacantul albaiulian, cel mai bun sezon al carierei!

După ce a ratat șansa de a se apropia la un punct de locul secund, prin remiza de pe „Cetate” cu Unirea Ungheni, în care au condus cu 2-0, însă au fost egalați, CSM Unirea Alba Iulia au parte de o descindere în fieful liderului Corvinul Hunedoara, adversar în compania căruia a pierdut toate întâlnirile din acest sezon, cu o medie de 3 goluri încasate.

Prima clasată mai are 3 etape la dispoziție pentru a pregăti primul baraj, probabil cu Gloria Bistrița, iar albaiulienii încearcă să ia puncte. Cu 12 succese la rând și tot atâtea meciuri adjudecate în acest sezon împotriva reprezentantelor Albei, hunedorenii sunt favoriții cofruntării.

„Îmi pare rău de rezultat și îmi asum faptul că am greșit schimbările. Am avut jocul în mână, însă nu am fost inspirat, am vrut să introduc jucători cu experiență, pentru a închide meciul, dar nu am reușit. Câtă vreme mai sunt șanse matematice, ne vom bate la locul secund”, a precizat Marcel Rusu, care are tot efectivul la dispoziție.

Hunedorenii s-au impus în ultimele 7 confruntări, primind un singur gol, iar ultima partidă adjudecată de albaiulieni a fost în 2018 (2-0 pe “Cetate”, în august)! În play off a fost 3-1 la Hunedoara și 3-0 pe „Cetate” în urmă cu două săptămâni