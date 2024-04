VIDEO Georgiana Pavelescu, o tânără din Alba, ambasadoare a cântecului popular de pe Valea Sebeșului, la „Primăvara românească la Bruxelles”

Georgiana Pavelescu, o tânără din Alba, ambasadoare a cântecului popular de pe Valea Sebeșului, la „Primăvara românească la Bruxelles”

Georgiana Pavelescu, o tânără originară de pe Valea Sebeșului, județul Alba, a fost weekend-ul trecut ambasadoarea Cântecului Popular Românesc în cadrul evenimentului „Primăvara românească la Bruxelles”, eveniment prin care Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, continuă an de an promovarea cu mândrie a județului Alba, a tradițiilor și identității noastre naționale, chiar în centrul capitalei europene, Bruxelles.

Festivalul Arthis Fest a ajuns în 2024 la cea de-a 30-a ediție, iar de 10 ani se bucură de sprijinul lui Victor Negrescu, în calitate de europarlamentar, fiind cel mai mare eveniment dedicat diasporei românești din Belgia organizat de Asociația Belgo-Română Arthis, în centrul capitalei europene, la Bruxelles.

Invitat de onoare la Arthis Fest 30 în Place de la Bourse, județul Alba a fost reprezentat cu onoare de mai mulți artiști locali printre care s-a numărat și Georgiana Pavelescu, tânăra solistă de doar 18 ani, din comuna Săsciori, care a încântat comunitatea cu pasiunea ei pentru cântecul popular.

”Arthis Fest 30 a fost o experiență frumoasă, unică, nouă. De cât profesionalism au dat dovadă oamenii de acolo, sunt impresionată.

Multe mulțumiri domnului europarlamentar Victor Negrescu și întregii echipe Arthis Asbl-vzw pentru oportunitatea frumoasă de a ne putea afla timp de trei zile în „Inima Europei” și de a bucura sufletele românilor din diaspora!

Multe mulțumiri și domnului viceprimar al comunei Săsciori Gheorghe Nicoară care a făcut posibilă prezența mea în cadrul acestui eveniment. „Primăvara românească la Bruxelles” este din punctul meu de vedere un eveniment cu și despre oameni, cu și despre români.

Am trăit momente frumoase, unice, momente ce ne vor rămâne tuturor în suflet, la fel ca și oamenii cu care le-am împărțit! Îmi sunt dragi și abia aștept să mă revăd cu fiecare dintre ei! A fost despre zâmbete, despre oameni frumoși, despre prietenii, despre autentic și tradițional! A fost frumos!

Multe mulțumiri tururor celor care ne-au fost alături mie și celorlalți invitați pe parcursul șederii noaste în Bruxelles, sunteți minunați!”, a transmis Georgiana pentru ziarulunirea.ro.

Absolventă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba-Iulia, la secția de canto popular sub îndrumarea maestrului Adi Albu, Georgiana a început să își croiască drumul în lumea muzicii de la o vârstă fragedă. Bazele sale solide în cântul popular au fost puse în cadrul Ansamblului „Felician Farcașiu” din Sebeș, sub îndrumarea doamnei profesor Adina Hada.

În prezent, Georgiana este solistă în cadrul Ansamblului de dansuri „Doru Munților” din Săsciori, unde își împărtășește pasiunea pentru tradițiile și obiceiurile locale alături de alți colegi talentați, contribuind la păstrarea și promovarea moștenirii culturale transmise de la o generație la alta.

Georgiana a participat în decursul ultimilor ani la mai multe festivaluri și concursuri de muzică populară, dintre care amintim Festivalul „Tradiții la Petrești”, Festivalul „Coborâtul Oilor” din Loman, „Târgul de fete” de pe Muntele Găina și a câștigat Premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Muzicală în secțiunea Muzică Vocală Tradițională Românească, Variantă Locală, în anul 2023.

Talentată și ambițioasă, tânăra solistă visează să studieze la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca și, cu toate că a ales să rămână un an acasă pentru a-și ajuta părinții și cei trei frați mai mici, Georgiana se pregătește temeinic pentru admiterea din iulie: ”Mă pregătesc serios și sunt sigură că voi reuși. Am stat un an acasă să îmi strâng bani, cânt la evenimente și unde sunt invitată pentru a putea merge la școală la Cluj”, povestește tânăra.

Pe lângă vocea expresivă și puternică, dar și plină de sensibilitate cu care Georgina a fost înzestrată, aceasta și compune: ”Îmi vine în minte o linie melodică, un vers și imediat mi le notez, când am strâns mai multe, le pun cap la cap și le finisez până sunt pe deplin mulțumită de ce a ieșit. Îmi place ca totul să fie făcut cu perfecțiune”, mărturisește solista.

Georgiana Pavelescu este mândră de originile ei și mărturisea în timpul vizitei la Bruxelles că oricât de fascinată este de tot ce a descoperit în inima capitalei europene, gândul îi zboară mereu la familie, la cei dragi, dar și la oițele de acasă: ”Prin cântecele mele am vrut să aduc bucurie în sufletele românilor aflați departe de casă, să le alin dorul de România, dar și să duc mai departe tradițiile noastre frumoase de pe Valea Sebeșului”, spune artista.

Cu fiecare notă interpretată, Georgiana Pavelescu demonstrează că pasiunea și dăruirea sunt cheile către succes în lumea muzicii populare românești. Tânăra este un exemplu inspirațional pentru tinerii artiști care își doresc să urmeze calea tradiției și să își pună amprenta pe moștenirea culturală a țării.

