VIDEO-FOTO GALERIE: Carolina Mall, cel mai mare centru comercial din județul Alba, marea deschidere în 31 august

Carolina Mall, cel mai mare centru comercial din județul Alba, va fi inaugurat joi, 31 august. Este situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 2, în cartierul Ampoi și are o suprafață construită totală de peste 33.100 mp și peste 1.100 de locuri de parcare.

La parter, Carolina Mall găzduiește un hipermarket Carrefour, precum și magazine de modă, încălțăminte, jucării, electronice și electrocasnice. La etaj, vizitatorii vor găsi un concept modern de Food Court & Entertainement, cu restaurante, fast-food-uri, o sală de fitness și un cazinou.

În fața intrării principale se întinde un parc generos și contemporan, care completează perfect experiența oferită de noul centru comercial. Aleile îngrijite, împodobite cu vegetație bogată și plante ornamentale, îndeamnă la plimbare și relaxare. Băncile elegante și zonele de relaxare oferă locuri prietenoase pentru socializare sau pentru o pauză binemeritată, aproape de natură. Amfiteatrul și spațiul de joacă modern sunt gata să inspire starea de bine și distracția pentru toate vârstele.

FOTO GALERIE:

Albaiulienii se vor putea bucura de o selecție de branduri internaționale și naționale precum: Carrefour Hipermarket, Reserved, Douglas, Teilor, Splendor, C&A, New Yorker, LC Waikiki, Smyk, Ac&Co, Sizeer, Maxximus, Kenvelo, Office Shoes, Tom Tailor, Sport Vision, Hermosa, Tezyo, Maniphest, Sinsay, Animax, CCC, Sportisimo, Cropp, Colin’s, Altex, Hiper-farmacia Dr. Max, Deichmann, Flanco, Hervis, House, HelpNet, 4F, BookCity, Lensa, Banca Transilvania, Bunătăți Ardelenești, Senneville, DM, Marco Gold, Noriel, Marelbo, Meli Melo, Pepco, Inmedio, Gioelia, Siebel, Jolidon, Cărturești, Cupio, Pro Beauty, Beauty Expert, Mobexpert, Optiblu, Cador, Rubin Farm, Sabon, Telekom, Bunătăți Ardelenești, BT, Clau.M, Vodafone, Silca, Flower Shop, Credit amanet, Marionnaud, Elcokids, VitaMix, Roben Toys, Orange, Magnolia, Avangard exchange, Delissima Bakery, CTC Store, SO! Coffee precum și un concept modern de Food Court & Entertainement situate la etajul mall-ului, unde vizitatorii se pot bucura de branduri precum KFC, Spartan, Mesopotamia, Donuterie, Fryday, Let’s Play, The Jack Slots&Roulette. Totodată, începând cu 31 August se va deschide și cea mai modernă sală de fitness din oraș, StayFitGym.

Carolina Mall răspunde prezent în adoptarea energiei verzi, evidențiindu-și angajamentul față de mediu prin stațiile de încărcare pentru autovehicule electrice amplasate strategic în parcare. Aceste stații de încărcare moderne reprezintă un pas semnificativ către viitorul sustenabil, oferind clienților posibilitatea să își alimenteze vehiculele cu energie curată, în timp ce se bucură de cumpărături.

Carolina Mall este o investiție importantă pentru Alba Iulia și județul Alba. Centrul comercial va crea noi locuri de muncă și va contribui la dezvoltarea economică a regiunii.