VIDEO: Faze incriminate de gazde pe „Cetate”, la CSM Unirea Alba Iulia – Gloria Bistrița! Două penalty-uri neacordate și un gol anulat aiurea!!!

CSM Unirea Alba Iulia a pierdut pe “Cetate”, disputa împotriva liderului Seriei 9, Gloria Bistrița, la ultima reprezentație a anului în fața fanilor, scor 0-1 (0-1).

„Din păcate, punctele sunt la Bistrița, deși după aspectul jocului trebuia să obținem mai mult. Ne doream foarte mult să scoatem un rezultat pozitiv. După un asemenea meci nu pot decât să-mi felicit băieții. Am jucat exact ceea ce trebuia să jucăm cu echipa de pe primul loc.

Am avut situații de a înscrie, am și marcat, am luat un gol ușor, dintr-o fază fixă ce nu anunța mare lucru. Mai avem mult de muncă în continuare, drumul este lung, încercăm cu tot ce depinde de noi să prindem acest play-off. Obiectivul de a promova este pentru la anul. Îmi pare rău pentru dezamăgirea de pe fețele băieților. Au fost două faze de penalty-uri și un gol neacordat„, a spus Alexandru Pelici.

*Decizii potrivnice în actul secund!

În actul secund, gazdele au avut două faze de penalty, ambele neacordate, plus un gol anulat total aiurea pe motiv de ofsaid, în minutul 74 la M. Codrea (Gallo anulând poziția atacantului albaiulian)!

La final, oficialii uniriști, nemulțumiți de deciziile potrivnice, au anunțat că vor face raport împotriva brigăzii de arbitri, aceeași care a oficiat și la întâlnirea Gloria Bistrița – CSU Alba Iulia 2-1, acum o lună, când studenții au contestat arbitrajul (gol primit în minutul 86, dintr-un penalty inexistent)

Vomir (71) trimite cu capul în transversală, la un corner executat de Istrate, gazdele au solicitat penalty pentru imprudența portarului.

O nouă lovitură de pedeapsă solicitată de gazde, la duelul Indrei – Martinovici (82), o fază în care se impunea această decizie, însă centralul a refuzat!

Foto: Lucian DANCIU, sursa video: FRF.tv