VIDEO| DRAMA oamenilor din Ocoliș, județul Alba: Case distruse, animale și mașini luate de apă, oameni aflați la un pas de a muri. „M-am urcat pe scări și mi-am salvat viața”

DRAMA oamenilor din Ocoliș, județul Alba: Case distruse, animale și mașini luate de apă, oameni aflați la un pas de a muri. „M-am urcat pe scări și mi-am salvat viața”

Comuna Ocoliș a fost devastată de către inundații în cursul după-amiezii de ieri, 15 iulie, când debitul pârâului cu același nume, care vara aproape că seacă, s-a umflat de câteva zeci de ori.

Acum, localnicii, ajutați de autorități, încearcă să readucă localitatea la starea sa inițială, înainte de prăpădul de aseară, deși multe persoane au pierdut tot ce aveau.

Deși nici o persoană nu a fost raportată ca fiind decedată în urma viiturii care a măturat localitatea, câțiva dintre aceștia s-au aflat la un pas de a-și pierde viața, din cauza furiei naturii.

„Mă numesc Ștefan Ciulea, inginer la Agenția Națională de Zootehnie București, prin Oficiul Județean de Zootehnie Cluj. Sunt în concediu de odihnă și ieri, în jurul orei 17:00. s-a declanșat urgia. A venit o vreme rea și a distrus tot, o pagubă de milioane de euro. Două proprietăți mi-au distrus și aici am o grădină de legume bio, aici a distrus tot, a dus mașina. A distrus gardul, a dus tot de pe un hectar. Apa a intrat pe sub casă, în bucătărie, în beci, peste tot. A luat lemne de foc de mii de lei. Era să mă ducă și pe mine. Nu dura mult, că mă ducea și pe mine. A rupt gardul, avea peste 5 metri. M-am urcat pe scări și mi-am salvat viața.”, a povestit unul dintre localnici.

Un alt bărbat, aflat lângă casa sa, încerca să îndepărteze aluviunile aduse de apă pe proprietate. La fel ca și multe persoane, acesta a pierdut o mare parte din munca sa în cursul serii trecute.

„La un moment dat, am urcat din curte în casă, la nivelul doi. N-am mai reușit să salvez nimic. Construcția este măturată, găini, iepuri, câinii, tot ce am avut în gospodărie până la straturi, pe 2- de metri, a fost măturată și făcută una cu pământul. Am avut o construcție de 12 pe 6. Au fost luate trei autovehicule, o dubă, un Jeep și o Corsa, care e agățată de o salcie”, a transmis acesta.

Reamintim că, un nou Cod Roșu de furtuni în județul Alba a fost anunțat în cursul acestei zile, 16 iulie, în jurul orei 17:00, de către autorități.

Conform acestora, zona vizată este Nord-Vestul județului Alba, în intervalul orar 16:50 – 18:00.

Localitățile vizate: Câmpeni, Abrud, Bistra, Roșia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Ciuruleasa, Poiana Vadului;

Fenomenele vizate vor fi următoarele: averse torențiale care vor depăși 40-50 l/min, frecvente descărcări electrice, grindină și vijeli.