VIDEO: Drăgoi Nicolae, autorul tâlhăriei din scara unui bloc din Alba Iulia, trimis în judecată. Bărbatul fusese eliberat pe baza recursului compensatoriu

Drăgoi Nicolae, autorul tâlhăriei din scara unui bloc din Alba Iulia, a fost trimis în judecată de procurori pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Alba Iulia în 12 decembrie 2018.

Inculpatul aflat în arest preventiv riscă până la 12 ani de închisoare. Agresiunea a avut loc în 17 noiembrie 2018, în scara unui bloc din Alba Iulia.

Potrivit anchetatorilor, în timp ce aşteptau ascensorul din scara blocului M4 de pe bd. 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, inculpatul i-a aplicat cu brutalitate victimei în vârstă de 20 ani o lovitură cu pumnul în zona feţei, victima a căzut pierzându-şi cunoştinţa. I-a sustras tinerei telefonul mobil marca Samsung Galaxy J5 şi portofelul în care avea cartea de identitate, permisul de conducere, un card bancar şi suma de 400 lei, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de aproximativ 1.500 lei.

Bărbatul a fost prins după 2 zile, în 19 noiembrie, după ce în mediul online a apărut un video care surprinde momentul agresiunii. Reţinerea lui Drăgoi Nicolae (33 ani) s-a produs după circa 3 ore de la apriţia filmului video. Ulterior acesta a fost arestat preventiv. Denisa Sava a ajuns după câteva ore de la comiterea agresiunii la spital, fără să îşi mai amintească ce s-a întâmplat în ziua respectivă. A fost internată timp de câteva zile.

Drăgoi Nicolae a fost condamnat în mai multe dosare penale pentru comiterea de infracţiuni grave. Astfel, în cursul anului 2015, inculpatula fost condamnat de instanţele române pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care furt calificat şi tentativă de viol în stare de recidivă, la pedeapsa rezultantă de 4 ani 1 lună închisoare.

Totodată, în anul 2013, prin hotărâre recunoscută ulterior de autorităţile române, inculpatul a fost condamnat de organele judiciare din Grecia la pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunilor de tâlhărie şi vătămare corporală, aplicându-i interdicţia de a se afla în Grecia pentru totdeauna.

Bărbatul a comis infracţiunea de tâlhărie calificată în stare de recidivă postexecutorie, la scurt timp după eliberarea la termen din data de 15 septembrie 2018 din executarea pedepsei de rezultante de 7 ani şi 2 luni închisoare. După ce a fost reţinut, agresorul a recunoscut comiterea faptei.

Ulterior, tatăl tinerei de 20 de ani tâlhărită cu sălbăticie într-o scară de bloc din Alba Iulia s-a dezlănţuit la adresa politicienilor care au promovat legea privind recursul compensatoriu, care a permis autorului agresiunii să scape de la închisoare cu 8 luni mai devreme. Grigore Sava afirmă că cel puţin al fel de vinovaţi de cele întâmplate sunt şi cei din Guvern şi a Parlament care au decis că astfel de indivizi trebuie eliberaţi înainte de termen.

”Nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut noi. Individul, asta-i meseria lui. I-am văzut cazierul… Nenorociţi sunt cei care au dat legilea astea, de i-au scos afară. Nu fac politică, dar nu s epoate aşa ceva. În ce ţară trăim ca să eliberezi infractorii? Aş fi curios să-l întrebaţi pe Tudorel, să-i arătaţi, dacă o simţit el ceva când a primit lovitura fiica mea şi a ajuns în starea asta.

Pe Tudorel sau pe Dragnea, cine o votat legea. Nu se poate aşa ceva, în ce ţară trăieşti ca să eliberezi infractorii ăştia. Ei sunt la fel de vinovaţi. Nenorocitul ăla e vinovat, dar pe ei îi consider mai nenorociţi”, a spus Grigore Sava. Bărbatul a declarat că el nu se afla în Alba Iulia şi că a trăit un şoc cumplit când a văzut că fiica lui nu este coerentă şi nu îşi aduce aminte nimic din ce se întâmplase cu ea cu o zi înainte.

După ce a părăsit spitalul, Denisa a declarat că nu îşi aminteşte nimic din ce s-a întâmplat în momentuol în care a fost agresată. ”Sunt imagini şocante, dar nu imi amintesc. Din ziua de sâmbătă îmi amintesc doar ce am făcut dimineaţă, am câteva imagini în minte foarte şterse. Nici nu aş vrea să îmi amintesc ce s-a întâmplat atunci”, a povestit Denisa Sava.

Tânăra în vârstă de 20 de ani a relatat câteva secvenţe anterioare şi ulterioare momentul în care a fost lovită de recidivistul Drăgoi Nicolae, care i-a sustras un telefon mobil şi portmoneul.

”Era undeva la ora 18.25. Mergeam la nişte prietene în acel bloc. Am lăsat pe cineva la mall şi am avut două convorbiri telefonice cu bunica şi o prietenă. Îmi amintesc că îmi căutam loc de parcare. Îmi amintesc foarte, foarte şters cum eram în faţă la bloc. Am intrat cu mai multe persoane. Ştiu că respectivele persoane au sunat ele la interfon şi de aceea nu am sunat eu la prietena mea. Ştiu că aveau bagaje şi de aceea nu am intrat cu ele în lift”, a spus Denisa Tânăra studentă a completat că nu a rămas foarte mult în stare de inconştienţă, după ce a fost atacată.

”M-am ridicat imediat şi am urcat în lift, până la etajul 4, am coborât, am ieşit din bloc şi am intrat iarăşi. M-am şi întâlnit cu un bărbat, care, din câte am înţeles, m-a întrebat cum sunt, mi-a dat cheile de jos, a văzut că sunt plânsă dar nu ştia ce e cu mine, s-a gândit că m-am certat cu cineva. Pe urmă am mers la maşină, pe care nici acum nu ştiu unde am avut-o parcată. M-am urcat în maşină şi am mers acasă la mine, dintr-un capăt în celălalt al oraşului. Se vede pe camera de la blocul meu cum am intrat, mă ţineam de cap şi mă clătinam şi în lift”, a completat Denisa Sava.

Ulterior a luat legătura cu nişte rude, care i-au anunţat pe părinţi. În acea noapte, tânăra a ajuns la spital. Dosarul penal prin acre a fost trimis în judecată recidivistul Drăgoi Nicolae va urma, în prima etapă, faza camerei preliminare. De asemenea, instanţa va pune în discuţie prelungiorea măsurii arestării preventive a inculpatului.