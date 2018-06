VIDEO Dacian Cioloș, la Alba Iulia: În toamnă se finalizează procesul juridic și putem lansa partidul. Avem peste 50.000 de simpatizanți

Fostul premier Dacian Cioloș a spus, marți, la Alba Iulia, că în toamnă procesul juridic de înregistrare a partidului Mișcarea România Împreună se va finaliza, iar apoi se va prezenta programul politic la care se lucrează în prezent, precizând că organizația are peste 50.000 de simpatizanți.

Dacian Cioloș a fost întrebat, marți, la o dezbatere publică organizată de Platforma România 100, despre viitorul partid și dacă este pregătit ”să se bată cu ceilalți”, fostul premier răspunzând că nu vizează acest lucru, ci vrea să se lupte ”pentru ceva”, deoarece nu vrea să ia ”votanții unor partide”.

”Vreau să atrag cât mai mulți din oamenii care nu au ieșit la vot pentru că nu au avut, spun ei, alternativă, să vină și să se implice”, a spus Cioloș.

Președintele fondator al Mișcării România Împreună a adăugat că ceea ce face acum alături de mișcarea civică România 100 este pentru a convinge oamenii că pot fi o alternativă.

”În primul rând, tot ceea ce facem în platformă ar trebui, dacă chiar vizăm pe oamenii pe care vrem să-i vizăm, să aibă un impact și asupra proiectului politic și dacă nu are impact asupra proiectului politic înseamnă că m-am implicat degeaba și o să-i las pe alții care sunt mai buni decât mine să facă”, a spus Cioloș.

Platforma România 100, pe care o conduce, rămâne o mişcare civică.

”Legea spune că un partid există în momentul în care el este recunoscut juridic, e înregistrat juridic. De asta, când am anunțat intenția de a înființa partidul nu am lansat partidul pentru că nu aveam cum să lansăm ceva ce nu există. Am anunțat că am depus documentele de înregistrare ale partidului. Asta durează o perioadă, așa e gândită procedura și trebuie să respectăm niște etape, însă noi estimăm că undeva în toamnă, prin septembrie-octombrie, procesul juridic va fi finalizat și vom fi în măsură să lansăm partidul. În momentul respectiv vom prezenta și programul politic la care lucrăm, pe care îl finalizăm acum”, a mai spus Cioloș.

Cioloș a adăugat că viitorul partid ”Mișcarea România Împreună” are peste 50.000 de simpatizanți.

”Avem site pe care l-am lansat în momentul în care am anunțat intenția de înființare a partidului, pe care avem simpatizanți, că nu pot fi membri atât timp când partidul nu există, dar avem peste 50.000 de simpatizanți înscriși pe site, oameni pe care îi putem identifica, știm cine sunt, unde locuiesc, în ce domenii au competențe și cât de mult doresc să se implice. Câți doresc să devină membri de partid”, a afirmat Dacian Cioloș.

După ce partidul va fi înregistrat, vor începe înscrierile în el, iar după încă o lună vor începe procedurile de constituire a filialelor, potrivit lui Cioloș.

Partidul va participa la următoarele alegeri, primele fiind europarlamentarele.

Cioloș: Regionalizarea ar trebui să fie parte a unui proces de reformă administrativă inclusiv la nivel local

Fostul premier Dacian Cioloș a spus, de asemenea, că din punctul său de vedere regionalizarea ar trebui să fie parte a unui proces de reformă administrativă inclusiv la nivel local, precizând este foarte greu de redus numărul de unități administrativ-teritoriale.

”Regionalizarea ar trebui să fie parte a unui proces de reformă administrativă inclusiv la nivel local. Noi am încercat în 2016, știind că o reformă administrativ-teritorială la nivel local e complicat de făcut. Degeaba îi spui unui primar, <dom-le vrem să facem o reformă și să reducem numărul de unități administrativ-teritoriale că se dovedește că e mai eficient>, că lumea va zice în general, <suntem de acord, dar nu la mine> (…) Fiecare spune că la el în comună se poate justifică”, a spus Dacian Cioloș, fiind întrebat, marți, la Alba Iulia, despre regionalizare, în cadrul unei dezbateri publice organizate de Platforma România 100.

Fostul premier a mai spus că, în stadiul în care se află acum România, este nevoie de regiuni care să fie factor de dezvoltare și care să asigure o mai bună utilizare a resurselor, iar astfel să se producă dezvoltare.

”Eu cred că în România, în momentul de față, avem nevoie de regiuni care să poată să stimuleze dezvoltarea și prin intermediul cărora să pot, ca stat central, să asigur o dezvoltare echilibrată a teritoriului pe care îl am în responsabilitate. Cred că acesta ar trebui să fie principalul element. Pe de altă parte, dacă introducem un nou nivel administrativ, nivelul regional și dacă nu simplificăm alte nivele administrative, atunci complicăm și mai mult lucrările”, a afirmat Cioloș.

