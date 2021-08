VIDEO| Cuvinte de laudă de la un albaiulian pentru pompieri după incendiul din Alba Iulia: „O mobilizare de genul astă nu am mai văzut”

Cuvinte de laudă de la un albaiulian pentru pompieri după incendiul din Alba Iulia: „O mobilizare de genul astă nu am mai văzut”

Albaiulianul Ioan Lazăr a rămas impresionat de mobilizarea pompierilor de la ISU Alba, pentru lichidarea incendiului de proporții care a avut loc la un depozit de materiale plastice din Alba. Acesta a mai spus ca este pregătit să-i ajute cu lacul din curtea proprie dacă vor avea nevoie de apă.

„Eu așa ceva nu am văzut! Dar vă spun, o așa mobilizare a pompierilor mai rar am văzut. Când am ajuns eu era aproape să ia foc rezervorul de gaz lichefiat de la benzinăria din apropiere. Pompierii erau acolo cu autospeciale, roșii la față, O mobilizare de genul astă nu am mai văzut, am văzut că în aceste zile s-au mobilizat în Grecia, dar vă spun că într-adevăr avem pompieri!

Am sesizat fumul de la aproximativ 2,5 kilometri, înainte să vin aici. Dacă pompierii au nevoie, am un lac aici în curte, și-l pun la dispoziția lor. Dacă nu le ajunge apa”, a spus Ioan Lazăr.

Reamintim că focul a izbucnit la un depozit de peturi din plastic, situat pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, în jurul orei 14,20. La fața locului au fost direcționate mașini de pompieri, autospeciale de stins incendii și ambulanțe. De asemenea, în sprijinul operațiunii au mai fost trimise echipaje pentru stingere cu apă și spumă din Sibiu, Bihor, Cluj, Timiș și Hunedoara.