VIDEO| Confesiunile românilor din Germania, aflați la cules de sparanghel: ”Suntem trataţi ca nişte sclavi. Muncim şapte zile pe săptămână, inclusiv duminica”

Continuă relatările despre condiţiile de muncă şi cazare complicate pe care sunt nevoiţi să le suporte cetăţenii români aflaţi la cules de sparanghel în Germania.

Situaţia se derulează la o fermă agricolă, unde românii au fost angajaţi pentru a culege sparanghel. Oamenii susţin că au fost înşelaţi în ceea ce priveşte banii primiţi, critică condiţiile în care trebuie să locuiască şi spun că angajatorul le va scădea din câştig costul transportului cu avionul.

O familie din oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, a publicat pe Facebook înregistrări ale unor discuţii cu cetăţeni români nemulţumiţi de situaţia pe care au găsit-o în Germania.

Oamenii reclamă faptul că deşi s-au înţeles să primească 13,30 Euro pe oră, aceştia au aflat la faţa locului că vor primi 0,65 Euro/kg cules. Faptul că sunt plătiţi la kilogram face să câştige în final mult mai puţin, pentru că nu există cantitatea de sparanghel suficientă pentru a aduna.

”Ni s-a spus că vom fi plătiţi la oră şi acum s-a schimbat suntem plătiţi la kilogram. Nu găsim suficient sparanghel pe câmp. Eu azi am găsit o ladă şi jumătate până la ora 12.00. Nu mi-am scos nici mâncarea. Dormim patru într-o cameră. Nu avem căldură. Nu m-am spălat pe cap de când am venit. Sunt patru paturi îngrămădite, iar băile sunt comune. Buletinul de identitate a fost luat de ei pentru a ne face contractul. Nu am stat în România pentru ajutor social. Am venit să muncim, nu să aşteptăm ajutorul din ţară”, spune o femeia aflată la muncă.

”Nu s-a respectat absolut nimic din ce s-a spus. Suntem trataţi ca nişte sclavi. Mi-au spus că stăm câte 2 în cameră. Ne-au spus că biletele sunt plătite de statul german. Când am ajuns nu s-a respectat nimic. Câmpurile nu au sparanghel suficient ca să ne facem norma. Eu am adunat astăzi 30 de kilograme şi sunt rupt de oboseală. Nici mâncarea nu este bună şi plătim 4 euro. Dacă merg la magazin mănânc două zile de 4 euro. Nu avem căldură, facem baie şi dormim cu fesurile pe cap. Se munceşte 12 ore pe zi. Le-am zis că trebuie să se respecte anumite zile, dar muncim şapte zile pe săptămână, inclusiv duminica”, a afirmat, la rândul său, un bărbat nemulţumit de condiţiile oferite de fermierul german.

Românilor li se scade din câştigul total suma de 8 euro pe zi pentru masă şi cazare.

Sursa: adevarul.ro