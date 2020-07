VIDEO| ,,Clătitele uriașe” din Cetatea Alba Carolina, răsfățul preparat în mai puțin de 5 minute chiar în fața ochilor tăi

,,Clătitele uriașe” din Cetatea Alba Carolina, răsfățul preparat în mai puțin de 5 minute chiar în fața ochilor tăi

Pitită în multitudinea de standuri și ,,căruțe” din inima cetății noastre, toate bucuroase și pregătite să ofere turiștilor și trecătorilor o gamă de delicii variate cum numai în Transilvania ai putea gusta, se află căruța denumită ,,Clătite Uriașe”.

O micuță afacere începută și întreținută cu dragoste de un antreprenor local, acest micuț stand din ,,punctul 0” al orașului a servit, după cum spune și patronul cu un zâmbet mândru, clienți din toate colțurile lumii.

Adrian Ruscior, antreprenor: ,, Am început această afacere ca și o pasiune personală, aceea de a oferi clătite celor din familia mea. Prima plită pe care am cumparat-o vreodată în acest scop a fost dintr-un magazin local. După, prima oară când am făcut și pentru clienți a fost chiar de 1 Decembrie, o zi foarte importantă pentru noi, românii. De atunci, am fost vizitați de turiști din toate colțturile țării și nu nu mai, am servit și turiști din Japonia.

Susțin orice mic antreprenor să își urmeze visul să faca ceea ce îi place. ”

Clătitele uriașe oferite de standul său sunt puțin spus delicioase. Preparate sub 5 minute, proaspete și cu ingrediente variate, aceste delicii pregătite chiar în fața ochiilor tăi sunt de asemenea servite respectând toate normele de igienă. Mănușile, șorțul și masca sunt nelipsite în tot acest proces.

Antreprenorilor iscusiți ca și Adrian îi urăm multă baftă și succes pentru afacerea sa ,,preparată și servită” cu dragoste!