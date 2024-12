VIDEO | Cazul CRIMEI de la Fărău: Bărbatul care și-a lovit în cap fratele cu o bâtă și i-a ascuns cadavrul într-o pivniță a fost arestat

Cazul CRIMEI de la Fărău: Bărbatul care și-a lovit în cap de fratele cu o bâtă și i-a ascuns cadavrul într-o pivniță a fost arestat

Bărbatul din Fărău care și-a lovit fratele cu o bâtă în cap până la omorât și i-a ascuns cadavrul în pivnița unui imobil nelocuit și l-a acoperit cu pământ, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 04.12.2024, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 56 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie în modalitatea omorului, prevăzut de art. 188 alin. 1 C.pen. raportat la art. 199 alin. 1 C.pen.

În fapt, s-a reținut că, într-una din zilele perioadei 22-24.11.2024, în timp ce se aflau în locuința comună din satul Fărău, jud. Alba, pe fondul unor discuții în contradictoriu și al consumului de băuturi alcoolice, inculpatul s-a înarmat cu o bată din lemn și a lovit-o pe victimă, fratele său în vârstă de 52 de ani, in zona capului, in mod repetat, cauzându-i acesteia leziuni traumatice incompatibile cu viața.

Ulterior, pentru a evita tragerea la răspundere penală, inculpatul a transportat cadavrul fratelui său in pivniță unui imobil nelocuit din aceeași localitate, unde l-a acoperit cu un strat de pământ, victima decedată fiind găsită de organele de poliție, in locația precizată, in seara zilei de 03 .12.2024.

Procurorul a dispus luarea măsurii preventive a reținerii față de inculpat, iar judecătorul de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o durată de 30 de zile.

Investigațiile au fost efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Alba – Serviciul Investigații Criminale qi Serviciul Criminalistic, Secția nr. 4 Poliție Rurală Ocna Mureș.

Facem precizarea că punerea in mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementând de Codul de procedură penală, necesară in vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, sub nicio formă, să infrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI