VIDEO| Băile Sărate din Ocna Mureș, o gură de aer proaspăt pentru turismul din Alba: Au loc ultimele retușuri pentru deschiderea din 13 mai

Băile Sărate din orașul Ocna Mureș sunt la un pas de a fi deschise pentru publicul larg, la momentul actual având loc ultimele retușuri și curățenia finală, pentru ca în data de 13 mai să își deschidă porțile vizitatorilor.

„Încercăm să deschidem pe 13 mai, se fac ultimele finisaje, curățenie și sperăm că pe 13 mai putem aștepta cu tot ce avem aici să oferim. Bazine cu apă sărată, bazine cu apă dulce, parte de tratament, saună umedă, saună uscată, cameră de sare și tot ce înseamnă agrement și tratament în domeniul balnear”, a transmis Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș.

Referitor la numărul de bazine disponibile la Băile Sărate din Ocna Mureș, primarul a declarat faptul că „avem trei bazine interioare, două cu sare și unul cu apă dulce, trei bazine exterioare, unul cu sare, un bazin pentru copii și un bazin de înot. Mai este partea de tratament unde sunt mai multe vane, băi galvanice, împachetări cu nămol și împachetări cu parafină”.

Primarul Silviu Vințeler a anunțat că începând cu data de 13 mai, publicul se va putea bucura de toate bazinele „vor fi disponibile toate bazinele, atât din interior, cât și din exterior. Încercăm să intrăm direct în sezonul de vară, pentru că bazinele exterioare vor funcționa numai vara, dar deschidem mai repede și exteriorul să fim pregătiți și pentru sezonul de vară.

Va fi funcțională și partea de tratament. Probabil nu toate procedurile, dar în maxim 10 zile toate procedurile vor fi funcționale”.

De asemenea, primarul orașului Ocna Mureș a descris, pe scurt, care vor fi tratamentele disponibile, dar și de ce alte facilități se pot bucura cei care vizitează Băile Sărate.

„Nu o să intru în detalii, pentru că nu mă pricep la partea aceasta de tratemente, aparatura este de ultimă generație pentru tot ce înseamnă domeniul balnear și tratamentele cu sare și nu numai.

Pe lângă băi și tratamente avem partea de HoReCa, partea de bar, mâncare, tot ce înseamnă complexul sportiv, activitățile sportive care, până la urmă, vin în completarea acestei baze de tratement și agrement. Ele se îmbină una cu alta, tratementul cu agrementul și complexul sportiv.

Avem și sală de fitness, avem sport în aer liber, mini teren de fotbal, de volei pe nisip, volei pe tartan, baschet, șah, tenis de masă, tot ce înseamnă sportul în România”.

„Avem un bazin cu apă dulce, în interior, cele cu sare au salinitate diferită. Pentru tratament ajunge salinitatea aproape de 300 grameitru/l, iar pentru agrement, undeva la 220-250 grame/litru.

În interior toate sunt cu apă calde, în exterior bazinul cu apă sărată este încălzit. Bazinul de înot este doar pentru înot, deci are o temperatură mai scăzută”, a mai explicat primarul Silviu Vințeler.

Acesta a mai adăugat faptul că „saramura o luăm dintr-o sondă de la Salrom, Salina Ocna Mureș. Puțină lume știe că sarea are o caracteristică aparte. Ea se contractă câțiva milimetri într-un anumit timp și contractându-se acest balon de sare, la adâncimea de 1500 de metri, ea creează presiune, iar aceste sonde trebuie depresurizate periodic, probabil lunar, iar noi luăm cam 10% din cantitatea care se scoate din sondă prin depresurizare, deci nu se cheltuie nimic de către cei de la Salrom, ei având obligația să facă această depresurizare a sondelor periodic.

Sarea de la Ocna Mureș are mai multe componente, nu numai natriu-clor, are și sulf, are și magneziu și mai multe minerale care sunt benefice pentru sănătate. Sunt foarte multe studii făcute, încă din perioada interbelică, și chiar înainte, din anii 1870, studii despre tratamentele cu sare la Ocna Mureș.

De aceea, sarea în bazine, teoretic, nu ar trebui schimbată niciodată, dar noi încercăm să o schimbăm lunar, tocmai pentru că are și alte componente chimice, și atunci acele componente, magneziul, sulful, sunt foarte benefice pentru sănătate”.

Primarul Silviu Vințeler a mai venit cu câteva noi informații privind o posibilă investiție pentru crearea unor spații de cazare pentru cei care doresc să petreacă mai multe zile la Băile Sărate.

„Investiția este făcută în parteneriat cu Consiliul Județean, 50% Consiliul Județean, 50% orașul Ocna Mureș. Suma de 50%, pentru orașul Ocna Mureș, a însemnat o sumă enormă, un efort financiar foarte mare pentru orașul Ocna Mureș, având în vedere că bugetul nostru local nu este unul foarte generos și mai avem nevoie și de alte cheltuieli de funcționare pe care nu le putem opri, cum ar fi iluminatul public, reparații diverse, dar am reușit în final să ne achităm de toate datoriile, toate facturile sunt plătite la zi și eu chiar mă bucur că am ajuns aici și putem deschide această bază de tratament și agrement.

Pe viitor se are în vedere, împreună cu Consiliul Județean, probabil vom beneficia și de fonduri europene, pe Programul Operațional, construirea unui spațiu de cazare, hotel, 30-40 de camere, pentru că suntem puțin deficitari la acest capitol, dar noi vrem să facem doar strictul necesar, restul să se dezvolte privații, pentru că, până la urmă, baza asta de agrement și tratament a fost făcută pentru a porni oarecum motorul turismului în Ocna Mureș și important este să se dezvolte privații pentru că de acolo luăm impozite și taxe”.