Video| Băile Sărate de la Ocna Mureș, investiția care generează… investiții, vor fi terminate înainte de termen! • Hotel de 50 de locuri în proximitate și interes sporit din partea investitorilor privați

Pe șantierul celei mai mari și mai ambițioase investiții din Ocna Mureș, viitoarea stațiune balneo-climaterică, care are toate premisele să scoată „la drum” și „în lume” orașul sării, a avut loc o vizită de lucru, cu toți factorii implicați direct în proiect. De la județ au venit președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel și vicepreședintele Marius Hațegan. I-a așteptat primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, împreună cu reprezentantul constructorului, gata să le dea o situație la zi, cu stadiul și evoluția lucrărilor la obiectivul de 6 milioane de euro, investiție suportată în parteneriat, jumi-juma, atât de la bugetul județului cât și de la cel local.

Contractul între părți s-a semnat în august 2018, în 2019 deja se mișcau lucrurile pe șantierul desfășurat pe nu mai puțin de 10.000 de metri pătrați și iată că astăzi, construcția e aproape gata.

Primarul ne prezintă și cu ochii închiși fiecare încăpere, acum, „la roșu”, știe pe de rost și cred că și vede aievea unde se va afla și cum va arăta fiecare dintre componentele bazei de tratament: „Aici va fi bazinul pentru copii, aici, vestiarele, aici dușurile, aici restaurantul, aici sala de forță”.

Complexul turistic va cuprinde spații cu destinații multiple: bazine exterioare, terase, platforme, spații verzi, bază de agrement, sală de fitness, restaurant, birouri, săli de tratament terapeutice, recuperare medicală, înfrumusețare și sănătate, magazin de echipamente și produse balneare și cosmetice, piscină, locuri de joacă pentru copii și altele.

Consiliul Județean Alba nu se află pentru prima dată într-un parteneriat de anvergură cu o administrație locală, sala polivalentă de la Blaj, acum în construcție, fiind doar cel mai recent exemplu, așa că investiția de la Ocna Mureș s-a născut și a crescut sub auspicii bune. „Noi, practic, am răspuns dorințelor locuitorilor orașului Ocna Mureș, dorințelor locuitorilor județului Alba și vecinilor din județele Cluj și Târgu Mureș. A fost o tradiție aici, la Ocna Mureș, încheiată din nefericire, la un moment dat. Am răspuns printr-o hotărâre a Consiliului Județean din mandatul 2012-2016, și le mulțumesc consilierilor pentru acel vot, din ședința care a avut loc la Casa de Cultură din Ocna Mureș. Ne dorim să retrans­formăm Ocna Mureș în stațiune balneară și acest lucru îl vom face în perioada următoare. Am început acest proiect, am crezut în el și iată că astăzi suntem spre final”, a declarat Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.

Pe viitor, aceeași sursă a precizat că parteneriate asemănătoare se vor materializa și la Aiud și la Sebeș :„La Aiud vrem să construim un centru multicultural, pentru că Aiudul este orașul în care maghiarii și românii trăiesc armonios împreună și nu ne vom adresa numai lor ci și altor etnii, transformând Aiudul într-un centru multicultural pentru întreaga zonă. De asemenea, la Sebeș, vom construi un terminal inter-modal în zona de investiții de la Lancrăm, la ieșirea spre Vințu.”

Vicepreședintele CJ Alba, Marius Hațegan, a avansat ideea potrivit căreia baza de tratament și agrement din Ocna Mureș va fi gata înainte de termen, chiar anul acesta, susținut fiind în declarații atât de președintele Ion Dumitrel cât și de Silviu Vințeler, constructorul, cel mai în drept să confirme ipoteza, încuviințând că așa se va întâmpla. „Mai mult ca sigur, această investiție va fi finalizată înainte de termenul de execuție din luna martie, aprilie a anului viitor. Noi sperăm că va fi gata chiar în acest an!”, a precizat Marius Hațegan.

Edilul orașului a susținut ideea: „Suntem la un stadiu de peste 60 – 70% din punct de vedere al execuției lucrării. În câteva zile trecem la stadiul de finisaje. Nu pot da un termen exact pentru finalizarea investiției, dar până la sfârșitul acestui an, la cum a lucrat constructorul până acum și potrivit celor spuse de el, vom fi gata cu construcția. A nu se înțelege că această investiție va intra în funcțiune la sfârșitul anului! Urmează etapa de autorizare, cu toată birocrația pe care o cunoaștem, etc.”, a ținut să precizeze primarul orașului.

Potrivit acestuia, medicii și personalul care va deservi baza au avut un feedback foarte bun, dar nu numai ei, ci și investitorii din proiectele conexe, spații de cazare, de alimentație publică etc. Mai mult, în apropiere, un investitor privat va ridica un hotel de 50 de locuri, pentru care administrația condusă de Silviu Vințeler pregătește planul urbanistic zonal. „Acest proiect este destul de avansat, îl face un privat, și, de altfel, aceasta a fost și ideea, noi să dăm startul, să creăm contextul, și în jurul acestei baze privații să dezvolte diverse servicii, din care, prin taxe și impozite să ne dezvoltăm și noi, comunitatea locală.”