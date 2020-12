VIDEO| APEL UMANITAR pentru un bătrânel singur de 90 de ani din Alba: Are nevoie de un panou fotovoltaic pentru că nu are curent

Un bătrânel singur de 90 de ani din Alba are nevoie de ajutorul oamenilor. Are nevoie de un panou fotovoltaic pentru că nu are curent.

Bunicul Sever trăiește singur în Ghioncani, zona Întregalde, nu are pensie, iar zilele și le duce din mila oamenilor. Cămăruța în care locuiește are pământ pe jos și îi lipsesc chiar și cele stricte unui trai decent.

Glumeț și cu chipul senin al omului simplu, bătrânelul spune că trăiește cu singurătatea lui, în satul unde și-a ”rupt foamea gâtul”, iar de ajutat îl ajută ”Cel ce face ziua și întunericul”.

Pentru oricare dintre noi, acest om, poate fii o lecție de viață. Din puținul vostru, îi puteți face viața mai ușoară. Are nevoie de un panou fotovoltaic pentru ca nu are curent. La ora 16.00 este deja întuneric și bătrânelul este nevoit să-și trăiască viața în singurătate.

Cei care îi pot întinde o mână de ajutor pot suna la numărul de telefon 0753.467.330.