VIDEO| Alianța USR PLUS și-a depus LISTA de candidați la Consiliul Județean Alba. Mihail David, candidatul pentru funcția de președinte

Oameni ca TINE schimbă Alba în BINE! Pornind de la această idee, cele două partide care formează Alianța USR PLUS au decis să ofere cetățenilor județului Alba o alternativă reală la actuala conducere a CJ Alba. Iar pentru aceasta, USR PLUS Alba a propus un program politic care se bazează pe soluții viabile la problemele județului.

Acest program a fost realizat și va fi implementat de o echipă tânără și devotată intereselor cetățenilor. Echipa este condusă de președinții celor celor două formațiuni: Mihail David (care este și candidatul Alianței pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba) și Beniamin Todosiu (cel care va deschide lista de consilieri județeni ai Alianței). În rândurile sale regăsim directori, profesori, economiști, antreprenori, ingineri, avocați etc., precum: Constanța Anca, Mihai Ionele, Claudiu Nemeș, Viorel Rașcovici, Marius Rof, Roxana Roman, Adrian Simion ș.a.

Aceștia s-au aflat luni, 17 august, la Biroul Electoral Județean Alba pentru a depune dosarele de candidatură în vederea alegerilor din 27 septembrie, pentru funcțiile de președinte al Consiliului Județean și consilieri județeni. Uniunea Salvați România (USR) și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) au decis să candideze împreună într-o alianță locală atât la alegerile pentru Consiliul Județean Alba, cât și la cele pentru Primăria și Consiliul Local Alba Iulia. Alianța USR – PLUS propune un program coerent de măsuri pentru dezvoltarea județului Alba, măsuri menite să transparentizeze activitatea administrației locale și județene și să implice activ cetățenii în luarea deciziilor.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în județul Alba, ne-a făcut să ne gândim serios la faptul că locuitorii acestui județ așteaptă o garnitură de oameni noi, corecți, responsabili și cu viziune. Vechea clasă politică a eșuat și Alianța USR-PLUS este singura soluție pentru România, pentru județul Alba și pentru Alba Iulia. Venim în fața cetățenilor cu oameni care cred în cinste, competență şi meritocraţie, oameni noi, care au intrat în politică cu gânduri curate pentru a schimba în bine comunitățile noastre. Agenda noastră este formată doar din proiectele și problemele cetățenilor pe care vrem să le rezolvăm”, a declarat Mihail David, președintele PLUS Alba și candidatul Alianței la funcția de președinte al Consiliului Județean Alba.

La rândul său, președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, președintele USR Alba, a adăugat: „Încă de când am realizat această alinață am demonstrat că politica cea mai importantă este cea pe care o faci în interesul cetățenilor, trecând peste orgolii și interese de partid. În acest context am decis să facem o alianță care ne permite să fim mai puternici și să ducem proiectele cetățenilor în Consiliul Județean Alba.

Suntem conștienți că ducem o luptă grea, o luptă pentru a schimba mentalități și practici administrative desuete. Vreau să le mulțumesc miilor de cetățeni care au semnat pentru susținerea noastră în ultimele două săptămâni. Sunt sigur că cei care ne susțin sunt mult mai mulți decât cei care au reușit să semnze. Îi chemăm pe toți susținătorii noștri să ne fie alături în continuare și promitem că nu-i vom dezamăgi.”

Lista candidaților USR:

1. Todosiu Beniamin

2. David Mihail

3. Nemeș Gheorghe-Claudiu

4. Rof Marius-Nicolae

5. Ionele Traian-Mihai

6. Simion Constantin-Adrian

7. Rascovici Viorel

8. Anca Elisabeta-Constanța

9. Roman Roxana

10. Zanchettin Alberto

11. Cetean Ioan-Emil

12. David Andreea

13. Trif Alexandru-Ioan

14. Buda Adrian-Alexandru

15. Vasilca Gheorghe

16. Cîmpean Cristian Petru

17. Corcovean Tudor

18. Magda Sorin Ștefan

19. Heiuș Daniel

20. Lazarof Aurelian

21. Coltor Nicoleta-Alina

22. Burz Gheorghe

23. Iștoc Ioan-Mihai

24. Iacșa Darius-Nicolae

25. Nuc Alexandra-Iulia

26. Mariș Cosmina-Maria

27. Stanciu Cornel

28. Șuvana Andreea-Ioana

29. Giurgiu Tunde-Renata

30. Jurca Marius-Artur

31. Crișan Paul-Rareș

32. Anghel Ioan

33. Fleșer Vasile-Darius

34. Hangar Emil

35. Bujor Gheorghe-Ovidiu

36. Dîrlea Lucian-Alin

37. Dobre Alexandru

38. Păcurar Ioana

39. Roșca Dan-Florin

40. Horșa Ionuț