VIDEO: Alexandru Pelici și-a început mandatul la CSM Unirea Alba Iulia: “Pas cu pas, vrem în play-off! E o bucurie că am revenit”!

Antrenorul Alexandru Pelici și-a început mandatul la CSM Unirea Alba Iulia, miercuri, 1 noiembrie, fiind prima zi în care pregătirea “alb-negrilor” a fost condusă de tehnicianul în vârstă de 49 de ani.

Implicat de la distanță în pregătirea partidelor cu Metalurgistul Cugir și ACS Mediaș Pelici are puțin timp la dispoziție debutul fiind peste 3 zile, în deplasare cu ACS Tg. Mureș.

“E o bucurie să revin după atâta vreme, în curând sunt 20 de ani de când eram aici, în 2004, în Liga 1, la vârsta de 30 de ani. Este o posibilitate de a plăti într-un fel datoria morală față de acest oraș care m-a lansat ca antrenor. Ne dorim să facem o treabă cât mai bună. Am mai fost contactat și în trecut, dar eram sub contract și atunci am promis că dacă se va ivi prilejul voi veni cu drag”, a declarat Alexandru Pelici.

*Bogdan Ungureanu, noul preparator fizic

Bogdan Ungureanu (fost handbalist, a mai activat la lotul național de tineret, dar și la HC Constanța), cu care a mai colaborat la Ripensia Timișoara sau FC Argeș (în această vară), este singura noutate a staff-ului tehnic, Pelici urmând a lucra alături de Cosmin Corovei, Marcel Rusu, Mircea Oprea și Petre Clep. Primul dintre aceștia a venit în intersezon, ca preparator al lui Stelian Gherman, asigurând interimatul, după plecarea clujeanului, timp de 5 etape (mai bine de o lună), dar i se vor da alte atribuții.

“Îmi propun să cunosc lotul, iar jucătorii să ne cunoască pe noi și modul nostru de lucru, să înțeleagă exact ce ne dorim. Ne propunem, de asemenea, să obținem cât mai multe puncte până în pauza de iarnă, pentru că, vrem nu vrem, trebuie să recunoaștem că gândul nostru este la play-off. Pentru asta am acceptat, să prindem primele 4 locuri și mai departe o să o luăm pas cu pas. Pentru asta e nevoie să câștigăm puncte în continuare după cele două victorii consecutive”, a mai spus Pelici.

Marea provocare pentru fostul selecționer al lotului de tineret începe cu CSM Unirea Alba Iulia sub presiune, în recuperarea terenului pierdut, plasată pe poziția a 6-a a Seriei 9 după 10 partide, la două puncte de play-off și 6 de liderul Gloria Bistrița.