VIDEO| Alegeri parlamentare 2020, în Alba: Florin Roman a votat pentru terminarea autostrăzii A10 Sebeș-Turda și pentru un spital de 50 de milioane de euro

Deputatul Florin Roman s-a prezentat astăzi la urne pentru a-și exercita dreptul de vot. După exercitarea dreptului, acesta a declarat că a votat pentru terminarea autostrăzii A10 Sebeș-Turda și construirea unui spital de 50 de milioane de euro



„Am votat pentru a continua ceea ce am început cu Ion Dumitrel. Avem un plan pentru Alba, ceea ce înseamnă investiții în infrastructura rutieră. Am votat să terminăm Sebeș-Turda. Am votat să terminăm drumul expres Teiuș-Blaj și să modernizăm tot ceea ce înseamnă drumui importante la nivelul județului Alba.

Să facem acel spital nou, în valoare de 50 de milioane de euro prin Programul Național de Reziliență. Am aștepta ziua aceasta de 4 ani, ca să votez împotriva Ordonanței 13, ca să votez împotriva celor care, în 10 august, și-au bătut și gazat propriul popor în stradă, să votez împotriva măcelăriilor Codului Penal, care dădeau mai multe drepturi infractorilor. Ca să votez împotriva celor ce au lăsat criminalii și violatorii în stradă și ca să dau Președintelui un Guvern cu care să poată lucra în următorii ani. ” a declarat Florin Roman, după ce părăsit secția de votare.