Horațiu Florea, candidatul la Consiliul Județean din partea PRO România, a votat astăzi, la ora 10:30, la secția de votare Micești, Alba Iulia.

,,Astăzi am votat pentru reînprospătarea oamenilor din administrația locală și județeană, am votat pentru cerințele cetățenilor județului Alba, pe care eu le-am auzit de 2 ani încoace, adică să aducem alți oameni în administrația locală și județeană. Am votat pentru oamenii tineri și binele județului nostru .”