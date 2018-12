VIDEO. Acțiune caritabilă în Munții Apuseni: O familie care locuiește în pădure, la două ore de mers pe jos de civilizație, ajutată de Crăciun

În cei 28 de ani am învățat că fiecare om este unic în felul său, iar nevoile, aspirațiile, visurile și deopotrivă gândurile sau intențiile noastre sunt diferite, în vreme ce mai presus de orice este să nu-i judecăm pe ceilalți – îndeobște cum suntem tentați prin natura firii să o facem – mai ales dacă nu le-am cunoscut suferințele și trecutul.

Înainte de Crăciun echipa Pro România Alba a ales să cunoască îndeaproape România rurală pe care mulți dintre conducătorii țării au ignorat-o cu desăvârșire. Pentru că înainte de a fi o organizație politică vrem să fim una pentru și alături de oameni.

Nu este pentru nimeni o noutate că unele locuințe din cătunele Munților Apuseni se află, la doi kilometri de mers pe jos, de prima șosea, iar alimentele se transportă cu ajutorul căruțelor trase de cai. Vârstnicii care locuiesc în ele nu se pricopsesc peste noapte cu ”pensii speciale”, iar pentru ei simplul fapt că au ocazia să vorbească cu alți semeni este o bucurie, un cadou, pe care nu îl primesc în fiecare zi. Ei își chivernisesc fiecare aliment pentru că, spre deosebire de România urbană, un deal de câțiva kilometri este mult mai greu de urcat decât cele câteva etaje de care, firește, ajungem să ne plângem când liftul nu funcționează.

Considerăm, de asemenea, că acțiunea noastră – de a duce alimente, jucării și un brad – a fost una normală într-o perioadă în care politicienii de primă clasă au făcut un obicei din a se bălăcări și a-și arunca invective, iar filmarea am făcut-o publică pentru a arăta România rurală pe care ei aleg să o ignore.

În egală măsură, apreciem că am venit mai bogați decât am plecat! Pe lângă priveliștile autentice ale acelor locuri am întâlnit zâmbetul curat al copiilor, inocența și candoarea lor, dar și sentimentele profunde de considerație ale părinților lor, pe care i-am vizitat, și la care dorim să mai ajungem. Pentru că, pentru unii, mângâierile sunt mai valoroase decât aurul.

Dacă am fi fost mai mulți, am fi fost mai puternici!

Horațiu Florea,

Coordonator PRO România, filiala Alba