VIDEO/ 19 – 25 mai 2019: O nouă ediție a Festivalului Internaţional de Teatru „Poveşti”, la Alba Iulia. PROGRAMUL

Ajuns, deja, la ediția cu numărul XIV, Festivalul Internațional de Teatru „POVEȘTI” nu mai are nevoie de introduceri. Divers, emoționant, festivalul este, în fiecare an, evenimentul de suflet al albaiulienilor. Anul acesta, însă, va avea ceva în plus: festivalul va împlini frumoasa vârstă de 14 ani. Va dobândi, așadar, o minimă maturitate, al cărei „buletin” i-l veți acorda chiar voi, spectatorii, prin prezența voastră în săli. Prin aplauzele voastre, prin participarea voastră, prin emoția pe care o transmiteți simplu, onest, din fotoliile voastre.

Un concept bun. Ca orice altă ediție de până acum, cea de anul acesta păstrează conceptul festivalului, cuprins într-un singur cuvânt: povești. Un cuvânt simplu, dar puternic, esențial ca emblemă a spectacolelor sale. Un cuvânt care place și, totodată, care ilustrează însăși ideea de teatru. La urma urmei, poveștile acoperă atât așteptările copiilor, cărora le este dedicată fiecare dimineață de festival, cât și gusturile celor mari, având la fel de multă deschidere către canonic, cât și pentru neconvenţional. Va fi, deci, un festival divers și complet. Divers, pentru că este mulat pe gusturile din ce în ce mai diversificate ale publicurilor din Alba Iulia, și complet, deoarece cuprinde tot ce poate fi teatru: spectacole, expoziții, lansări de cărți, conferințe și dezbateri despre teatru.

Amănunte despre ediția din acest an au fost oferite de organizatori, miercuri, într-o conferință de presă:

Titluri mari. Pentru toți cei care, din anul 2006 încoace, sunt alături de Festivalul „POVEȘTI”, nu mai este o surpriză prezența, la Alba Iulia, nici a teatrelor românești de prestigiu, nici a marilor nume de actori, care fac sală plină cu fiecare spectacol al lor. Se vor juca, pe cele două scene ale festivalului, Țiganiada și Moș Nichifor, ambele în regia lui Alexandru Dabija, Wolfgang (r. Radu Afrim), Ole! Quand le clown recontre la flamenco (r. Elodie Hatton), Ținutul din miezul verii (r. Vlad Massaci), Orchestra Titanic (r. Felix Alexa), Și cine nu iubește (r. Alexandru Popa). În total, șapte spectacole, din șapte teatre marcante, și anume Teatrul ACT, Teatrul Național, p2p Theater și Teatrul Mic din București, dar și Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Teatrul Național Cluj și Company Fi-Solo din Franța. Dintre actori – ca să vă stârnim și mai mult apetitul pentru scenă – îi amintim doar pe Marcel Iureș, Mihai Călin, Vlad Zamfirescu, Tania Popa, Cuzin Toma.

Cum spuneam, diminețile le aparțin copilașilor, care se vor bucura din plin de poveștile din Crăiasa zăpezii (r. Cristian Pepino), Dănilă Prepeleac (r. Traian Savinescu), Povestea celor trei purceluși… care de fapt sunt patru (r. Éva Lábadi-Megyes), Cartea cu Apolodor și Harap-Alb, ambele în regia lui Toma Hogea, Cei trei mușchetari (r. Cristian Mitescu), O poveste japoneză (r. Irina Niculescu), Mica sirenă (r. Oana Leahu). Adică producții ale Teatrului de Animație „Țăndărică” din București, ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Ariel” Târgu Mureș, ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu, ale Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca, ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara, ale Teatrului pentru Copii „Arlechino” din Brașov și ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași.

Și altele? Nu, evenimentele de mai jos – chiar dacă nu sunt spectacole de teatru – nu pot fi trecute în categoria „și altele”. Vor avea loc în fiecare zi și vor colora, cultural și uman, programul festivalului. Vor fi ateliere de scenografie, teatru de umbre și mânuire marionete, expoziții de artă plastică, marionete și costume, lansări de carte, dezbateri despre teatru și un concert-surpriză, marca Maria Răducanu & Michael Griener.

Ziar, cafea, momente faine. Conform tradiției, în fiecare zi veți citi ziarul festivalului. Este propriul jurnal al evenimentului, intitulat „Poveşti”, în care veți găsi cronici, interviuri, articole de specialitate, articole de opinie, pamflete, caricaturi şi fotografii de festival. De asemenea, fiecare zi va fi marcată de celebra „Cafea cu tâlc”, în Clubul festivalului (Art Cafe), de la ora 12.00, în cadrul căreia spectatorii și presa se vor putea întâlni cu artiștii din festival. Clubul festivalului e, totodată, spaţiul neconvenţional, „de culise” al evenimentului, în care jurnaliştii au ocazia să-i intervieveze pe artişti.

O mână de ajutor. Ca în fiecare an, există o echipă de tineri, îmbrăcați în tricourile festivalului. Ei sunt voluntarii ediției a XIV-a, studenți și elevi din Alba Iulia, care dau o mână de ajutor astfel încât festivalul să arate bine și să meargă șnur. Le mulțumim că sunt alături de noi și că au înțeles că festivalul aparține Alba Iuliei.

Programul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești”, Alba Iulia

DUMINICĂ, 19 MAI 2019

11.00 …despre marionete care au mici secrete!

Vernisaj expoziție de marionete

Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu

Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

11.30 CRĂIASA ZĂPEZII, regia Cristian Pepino

Teatrul de Animație Țăndărică București

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Casa de Cultură a Studenților / 55 min

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU

Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

. 18.30 Surorile Cenușăresei

Vernisaj expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19.00 ȚIGANIADA, regia Alexandru Dabija

Teatrul Național Lucian Blaga Cluj-Napoca

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2 h

LUNI, 20 MAI 2019

11.00 POVESTEA CELOR TREI PURCELUȘI… CARE SUNT DE FAPT PATRU, regia Éva Lábadi-Megyes

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 50 min

11.00 DĂNILĂ PREPELEAC, regia Traian Savinescu

Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Palatul Cultural Blaj / 55 min

11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!

Expoziție permanentă de marionete

Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu

Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI

Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU

Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

19.00 OLE! Quand le clown rencontre le flamenco, regia Elodie Hatton

Company Fi-Solo, Franța

Spectacol de teatru-dans / 6+

Casa de Cultură a Studenților /1 h

MARȚI, 21 MAI 2019

11.00 CARTEA CU APOLODOR, regia Toma Hogea

Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara

Spectacol de teatru pentru copii / 6+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 15 min

11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!

Expoziție permanentă de marionete

Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu

Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

11.00 POVESTEA UMBRELOR

Spectacol-atelier teatru de umbre

Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu

Școala Gimnazială Petrești

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

12.30 LANȚUL SLĂBICIUNILOR COMUNICAȚIONALE în lumea lui Caragiale și în cea de azi, autor CRISTIAN STAMATOIU

Lansare de carte/ 30 min

Art Cafe

17.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU

Vernisaj expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin

Prezintă Magda Catone

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI

Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18.30 ȚINUTUL DIN MIEZUL VERII, regia Vlad Massaci

Teatrul Mic București

Spectacol de teatru / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 3 h (cu pauză)

MIERCURI, 22 MAI 2019

11.00 HARAP ALB, regia Toma Hogea

Teatrul Municipal de Păpuși Guguță Chișinău, Republica Moldova

Spectacol de teatru pentru copii / 11+

Casa de Cultură a Studenților/ 1 h 30 min

11.00 POVESTEA UMBRELOR

Spectacol-atelier teatru de umbre

Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu

Școala Gimnazială Avram Iancu Zlatna

11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!

Expoziție permanentă de marionete

Concept Cristian Caimacan și Adela Ungureanu

Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

12.00 De ce avem nevoie de teatru?

Conferință susținuă de regizorul Felix Alexa

Colegiul Național HCC – Sala multimedia

17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU

Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI

Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20.00 ORCHESTRA TITANIC, regia Felix Alexa

Teatrul Național Ion Luca Caragiale București

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1 h 30 min

JOI, 23 MAI 2019

11.00 CEI TREI MUȘCHETARI, regia Cristian Mitescu

Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 55 min

11.00 – 20.00 …despre marionete care au mici secrete!

Expoziție permanentă de marionete

Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu

Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

11.00 Povestea poveștilor de dincolo de povești, autoare LUCIA CONȚAN

Lansare de carte / 30 min

Centrul Cultural Castel Sâncrai

11.30 POVESTEA UMBRELOR

Spectacol-atelier teatru de umbre

Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu

Centrul Cultural Castel Sâncrai

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

12.30 Doamna Godot, autoare OLGA DELIA MATEESCU

Lansare de carte/ 30 min

Art Cafe

17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU

Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI

Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19.00 ȘI CINE NU IUBEȘTE?, regia Alexandru Popa

p2p Theater București

Spectacol de teatru / 16+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 30 min

VINERI, 24 MAI 2019

11.00 O POVESTE JAPONEZĂ, regia Irina Niculescu

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Studenților / 50 min

11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!

Expoziție permanentă de marionete

Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu

Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

11.00 POVESTEA UMBRELOR

Spectacol-atelier teatru de umbre

Coordonatori: Georgiana Dinescu și Marin Fagu

Căminul Cultural Fărău

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU

Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI

Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18.30 Teatrul și publicul său tânăr. Realități românești

FranceDanse Orient-Express

Coordonator Oana Cristea Grigorescu

Lansare de carte/ 30 min

Foaierul Casei de Cultură a Studenților

19.00 MOȘ NICHIFOR, regia Alexandru Dabija

Teatrul Act București

Spectacol de teatru / 12+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 10 min

21.00 OGLINDĂ, OGLINJOARĂ

MARIA RĂDUCANU & MICHAEL GRIENER

Concert / 12+

qb lounge / 75 min

SÂMBĂTĂ, 25 MAI 2019

11.00 Mie nu-mi place iarna, autoare MIOARA POP

Lansare de carte/ 30min

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11.30 MICA SIRENĂ, regia Oana Leahu

Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu Mureș

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Studenților / 55 min

11.00 – 20.00 – …despre marionete care au mici secrete!

Expoziție permanentă de marionete

Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu

Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

13.00 RECICLART

Prezentare atelier de mânuire marionete

Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu

Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor

14.00 TOP SECRET

Prezentare atelier de scenografie

Coordonator: Alina Herescu

Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor

17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU

Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

18.00 – 20.00 SURORILE CENUȘĂRESEI

Expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18.00 WOLFGANG, regia Radu Afrim

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Spectacol de teatru / 16+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2 h 20 min

LUNI – VINERI

RECICLART – Atelier de mânuire / 6-14 ani

TOP SECRET – Atelier de scenografie / 15 -19 ani

Festivalul Internaţional de Teatru „Poveşti” Alba Iulia este organizat de către Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba, cu sprijinul UNITER, al Primăriei Municipiului Alba Iulia și al Centrului de Cultură „Augustin Bena”. Este o marcă înregistrată a Consiliului Judeţean Alba.

Info bilete:

Pentru ediţia cu numărul XIV-a Festivalului Internaţional de Teatru „Poveşti”, care se va desfăşura între 19 – 25 mai 2019, biletele s-au pus în vânzare în următoarele puncte:

– la Casa de Cultură a Studenților, orar 09.00-15.00, luni-joi, 09.00-13.00, vineri

– la Casa de Cultură a Sindicatelor, orar 08.00-18.00, luni-vineri

– online, pe www.biletmaster.ro

Spectacole pentru tineri și adulți

Preț bilet întreg: 22 lei

Preț bilet redus pentru studenți și pensionari: 15 lei

Preț bilet redus pentru elevi: 5,5 lei

Spectacole pentru copii

Preț bilet (copii și părinți): 5,5 lei