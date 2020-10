Victor Negrescu, după schimbarea lui Ioan Dîrzu: „Prima direcție importantă este să deschidem ușa partidului către toți oamenii de stânga”

După apariția zvonurilor ca Ioan Dîrzu a fost schimbat de la șefia PSD Alba, europarlamentarul Victor Negrescu a facut mai multe precizări pe pagina sa de pe o rețea de socializare, admițând ca va prelua interimar, procesul de reconstrucție a organizației din județul Alba.



„Astăzi, conducerea națională a Partidului Social Democrat mi-a propus să coordonez, interimar, procesul de reconstrucție a organizației din județul Alba. Nu am vizat această funcție, dar înțeleg miza momentului pentru partidul nostru. Acest proces nu poate fi realizat singur, de aceea este nevoie de sprijinul tuturor colegilor mei, mai noi sau mai vechi în partid, și sper ca împreună cu ei să construim #NoulPSD.

Social democrația are o tradiție în județul Alba iar guvernările Partidului Social Democrat au adus județului Alba cele mai importante investiții din ultimii 30 de ani. Trebuie să continuăm acest drum și să discutăm cu cetățenii pentru a le explica ce dorim să facem pentru viitorul frumosului nostru județ.

În această nouă direcție este loc pentru toată lumea. Domnul deputat Ioan Dîrzu este un om și mai ales un prieten care a făcut tot ce a putut pentru organizația noastră. Sunt social democrat de la 18 ani, implicându-mă activ în politică, iar din 2009 am deveni membru al organizației PSD Alba. Am coordonat între timp campanii câștigătoare în județ, am adus în echipa de la Alba sute de noi colegi, am coordonat campaniile parlamentare și am onoarea să reprezint Alba în Parlamentul European.

Prima direcție importantă este să deschidem ușa partidului către toți oamenii de stânga, profesioniști, care vor să facă politică și să schimbe lucrurile în societate pentru a clădi o comunitate mai echitabilă și corectă. Îi invit pe toți simpatizanții mai vechi și pe toți cei care vor să ajute să vină către noi pentru ca pe 6 decembrie să transmitem un mesaj foarte clar forțelor de dreapta care au secat România și județul de resurse și ne-au adus în situația de a fi pe primele locuri în privința îmbolnăvirilor cu COVID-19. Avem multe de făcut. #LuptămPentruAlba”, a scris Victor Negrescu pe facebook.