Vești bune pentru cetățenii din Blaj. Încep lucrările pentru noul Spital. Gheorghe Rotar: „Mi s-a promis că până vine iarna va fi finalizat”

Gheorghe Rotar, primarul Municipiului Blaj, a abordat în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, referitor la situația noului Spitalul din Blaj, susținând faptul că anul acesta lucrările de execuție vor fi finalizate.

„Acest nou spital costă în jur de 3 milioane de euro, este vorba despre o clădire care va fi folosită pentru ambulatoriu, care va fi legată de clădirea veche a spitalului și astfel vom reuși, de la parter și etajul 1, din spitalul vechi, să aducem ambulatoriul în această clădire și atunci putem să extindem, pentru că noi la ora actuală nu ne mai putem acredita multe servicii, din cauza lipsei spațiului, deci suntem într-o situație destul de strânși.

Deci, acest spital costă undeva, cu tot cu dotările, vorbesc despre clădirea nouă cu ambulatoriul, aproximativ 3 miliaone de euro.

Ca să vă dați seama de criza de spațiu pe care o avem, anul trecut, de la ministerul Sănătății și 10% contribuția locală, am achiziționat un RMN, performant, 800.000 de euro, efectiv nu am avut unde să îl punem și am cosntruit o clădire pentru că nu am avut spațiu.

Lucrările încep în 15 martie, termen de finalizare au un an, dar mi s-a promis de către constructor că până vine iarna, adică în decembrie, va fi finalizat, deci suntem în faza finală. Faza finală, la orice proiect european este execuția, dar până să ajungem la execuția sunt niște etape destul de greu de parcurs, este multă birocrație”, a declarat Gheorghe Rotar, primarul Municipiului Blaj, în cadrul emisiunii la Radio Unirea FM.